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    3 km’lik gelinlik

    DIŞ HABERLER
    23.09.2017 - 23:03 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 23:03

    SRİ Lanka’da isimleri belirtilmeyen genç çift, Kandy kentinde düzenlenen törende sari şeklinde tasarlanmış gelinliğin rekor uzunluktaki kuyruğunu 250 öğrenciye taşıttılar.

    Yaklaşık 100 kadar öğrenci de gelinin nedimesi oldu. Ulusal Çocukları Koruma Kurumu (NCPA), okul saatinde yapılan bu uygulamanın yasadışı olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Çift 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. NCPA Başkanı Marini de Livera, “Düğünde yaptıkları çocuk hakları ihlali. Çocukları eğitimden alıkoymak, güvenliklerini tehlikeye atmak ve onurlarını zedelemek suçtur” dedi.

    3 km’lik gelinlikSri Lanka’da bir çift hakkında 3.2 km uzunluğundaki gelinliğin kuyruğunu 250 öğrenciye tutturdukları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

    Etiketler: SRİ Lanka , Kandy , gazetehaberleri
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