3 km’lik gelinlik

Yaklaşık 100 kadar öğrenci de gelinin nedimesi oldu. Ulusal Çocukları Koruma Kurumu (NCPA), okul saatinde yapılan bu uygulamanın yasadışı olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Çift 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. NCPA Başkanı Marini de Livera, “Düğünde yaptıkları çocuk hakları ihlali. Çocukları eğitimden alıkoymak, güvenliklerini tehlikeye atmak ve onurlarını zedelemek suçtur” dedi.

Sri Lanka’da bir çift hakkında 3.2 km uzunluğundaki gelinliğin kuyruğunu 250 öğrenciye tutturdukları gerekçesiyle soruşturma açıldı.