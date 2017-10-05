Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>3 kişiyi katleden Atalay Filiz'le ilgili şok iddia...

    3 kişiyi katleden Atalay Filiz'le ilgili şok iddia...

    Dinçer GÖKÇE / hurriyet.com.tr
    05.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    3 farklı cinayetten aranırken İzmir Menderes'te yakalanan Atalay Filiz'le ilgili yeni gelişme... Avukatının sunduğu dilekçede Atalay Filiz'in tutuklu bulunduğu koğuşta dışkı ve idrarını biriktirmeye başladığı, gardiyanların ise durumu fark edince Filiz'i dövdüğü iddia edildi.

    İstanbul'da 2 çocuk annesi öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü için de müebbet hapis istemi ile yargılanan Filiz’in davasının  görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dikkat çekici bir dilekçenin sunulduğu anlaşıldı. 29 Eylül tarihli dilekçeyi Filiz’in avukatı Merve Uçanok hazırladı. 

     Üç sayfalık dilekçeye Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik odada kalan Filiz, idrarını ve dışkısını biriktirmeye başladı. Dilekçede bu durumun, hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi. Durumu bir süre sonra fark eden gardiyanların Filiz’i dövdüğü, bu durumla ilgili cezaevi savcılığına şikayet dilekçesi verildiği iddiası yer aldı. 

    Mahkemeye sunulan dilekçede, Filiz’in koğuşunda dışkı biriktirmesi ile ilgili cezaevi psikiyatri servisine sevk edildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu raporların cezaevi müdürlüğünden talep edilmesi istendi.

     Avukatı daha önce Filiz hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile ilgili talepte bulunulduğu belirtilerek, bu konuda detaylı bir rapor hazırlanmadığını savundu. Dilekçede, yeni ortaya çıkan durum nedeni ile Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine veya dengi bir hastaneye sevk edilmesi istendi.

    DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ!

    Atalay Filiz’in eşyaları biriktirme alışkanlığının geçmiş yıllarda da olduğu belirlenmişti.  Galatasaray Lisesindeki arkadaşları Filiz’in meyveleri aylarca sakladığını, küflenme süreçlerini izlediğini anlatmıştı. Ölen kuşu için cenaze töreni düzenlediği, ölen evcil kaplumbağasını mumyaladığı, dedesinin kullanmadığı tıraş makinesini yıllarca sakladığı iddia edilmişti. 1996’dan (Filiz 1986 doğumlu) beri gazeteleri saklamaya başlayan Filiz, topladığı gazeteleri yıl-yıl tasnif etti

     GÖKTUĞ DEMİRASLAN VE KIZ ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMÜŞTÜ

    Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetleri nedeniyle Ankara’da yargılandığı davada ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Mart ayı başında çıkan karar temyiz aşamasında.

    Etiketler: Atalay Filiz , katil , cinayet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri