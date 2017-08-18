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    3. kez gözaltına alındı

    DHA
    18 Ağustos 2017 - 17:55Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 17:56

    ADANA’da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik’e çarptıktan sonra, ’Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan ev hapis cezası verilen İbrahim Deveci, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında çıkardığı ’tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ ile tekrar gözaltına alındı.

    Olay, 31 Temmuz’da gece yarısı meydana geldi. Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim Deveci’ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim Deveci ile Ece Çelik’in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma çıktı. Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim Deveci, iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik’i ezip, Hüseyin A.’ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim Deveci, yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia etti. Deveci, karakoldan serbest bırakıldı.

    Ancak, olayın basına yansımasının ardından İbrahim Deveci, tekrar gözaltına alındı, bu kez de ev hapsi verildi. 

    EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ece Çelik’in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Deveci hakkında ’tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkartıldı. Gözaltına alınan Deveci, adliyeye götürüldü.

    Etiketler: İbrahim Deveci , Ece Çelik , gözaltı
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