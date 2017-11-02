3 kentte operasyon sürüyor... Jetler peş peşe havalandı...

JETLER PEŞ PEŞE HAVALANDI

İHA'nın haberine göre Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkari ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor. Diyarbakır’da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari’nin Şemdinli ve Tunceli’nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi.

Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken hareketlilik sürüyor.

IRAK'IN KUZEYİNE KAÇARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Hakkari Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışan teröristler hava ve keşif vasıtaları ile tespit edildi. Operasyonda 19 PKK'lı terörist öldürüldü.



Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

TUNCELİ'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli’de bugün devam eden çatışmalarda, 1’i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 9’a yükseldi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"2 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımı’zca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist biri sağ etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"

ŞIRNAK'TA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ŞIRNAK’ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün Şırnak’ın Bestler-Dereler Bölgesi Uğur Tepe mevkiinde, İHA ile tespit edilen 3 PKK’lı teröristin saat 14.55’te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Şemdinli'de şehit olan asker ve korucuların isimleri şöyle:

Sözleşmeli er Sercan Kara (Isparta)

Sözleşmeli er Emre Karaaslan (Bursa)

Sözleşmeli er Ömer Küçük (Hatay)

Sözleşmeli er Tayfun Kavun (Kırşehir)

Piyade uzman çavuş Gökhan Kurak (Zonguldak)

Piyade Er Erhan Karaca (Samsun)

Korucu Osman Yeşil

Korucu Alaattin Tekin

TSK BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"