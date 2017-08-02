3. katta 'pes' dedirten olay

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği 'bu kadarına da pes' dedirten olay, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nden yaşandı.

Görüntülere göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin balkon penceresine çinko gölgelik monte etmek isteyen şahıslar, hiçbir güvenlik tedbiri almadan kaynak yapmaya başladı. Balkon demirinin üzerine çıkan 2 kişi, başlarının üzerine koydukları çinko gölgeliği elleri ile desteklerken, içerideki şahıs ise kaynak makinesi ile demire kaynak yapmak istedi.

Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımlar sonrası çinko gölgelik şahısların ellerinden kayıp büyük bir gürültü ile aşağı düşerken, dengelerini kaybedip sendeleyen 2 kişi ise düşmekten son anda kurtuldu.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu büyük bir faciadan dönülen kazada yaralanan olmazken, balkon demiri üzerindeki 2 kişi uzun süre olayın şokunu yaşadı.