Özdemir, 3. Kamu-Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, PPP yatırımlarındaki düşüşün en büyük nedeninin 3. havalimanı yatırımıyla önceki yılın en büyük PPP oyuncusu olan Türkiye'nin, 2016'da aynı düzeydeki yatırım finansmanını ortaya koymaması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 3. havalimanı projesi çıkartıldığında 2016'da dünya ölçeğinde PPP yatırımlarındaki düşüşün yüzde 8,2'ye kadar gerilediğini belirten Özdemir, "Bu veri, bize dünyadaki PPP yatırımlarında Türkiye'nin ne kadar yön verici olduğunu göstermesi açısından önemli." ifadesini kullandı.

Özdemir, 2015'den 2016 yılına geçişte dünya genelinde kamu özel iş birliği (PPP) yatırımlarında yüzde 37 düşüş gözlemlendiğini bildirdi.

"2002 SONRASINDA TÜRKİYE'DE SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erkesim de Türkiye'nin asırlardan bugüne ulaşan engin deneyimi, güçlü ekonomisi ve kültürel dokusuyla vizyonunu 2023 hedeflerinin çok daha ötesine taşımak için çalıştığını ifade etti.

Köklü değişimlerin en fazla yaşandığı alanlardan birinin sağlık sektörü olduğunu vurgulayan Erkesim, "Kendini bölgesel sağlık merkezi olarak tanımlayan Türkiye, hizmet sunumundan finansmanına, insan gücünden bilgi sistemine kadar gerçekleştirdiği reform niteliğindeki dönüşüm programı ile bu hedefe doğru hızla ilerlemektedir." dedi.

Özellikle 2002 yılı sonrasında Türkiye'de sağlık sektörü için yeni bir sayfa açıldığını belirten Erkesim, şunları kaydetti:

"Türkiye’de sağlık hizmeti sunan kurumların tarihsel sürecine, çeşitli kurumlar tarafından sunulan ve analiz edilen yıllara yaygın göstergelere bakıldığında giderek özel sektörün piyasası haline gelen bir sağlık sektörü ile karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle son dönemde Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sunulan yeni politikalar ile kamu-özel sektör iş birliği sistemi ile özel sektörü teşvik edici atılımlar görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık hizmetlerinin sunumu konuları son 10 yıllık süreçte çeşitli yasalar ile düzenlenmiştir. Bu yasalar ile sağlık sektöründe kamu sadece düzenleyici ve denetleyici konumuna geçerken, kamu-özel Sektör iş birliği ile özel sektör hizmet sunumu görevini üstlenmektedir."

2 gün sürecek zirvede, şehir hastanelerinin en etkin ve verimli şekilde nasıl yönetileceği konusu ele alınacak.