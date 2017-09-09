3 kadının ölümüne neden olduktan sonra toplatılmıştı... 'Ölüm hapı' yine sanal raflarda

Ebru Atabeyoğlu (24), Nilay Dinçer (23) ve Hülya Işıkçı (40), 2010’da art arda öldü. 3’ünün de bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Ortak noktaları, hızlı zayıflama iddiasındaki bir hap kullanmalarıydı.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre; genç kadınların ölümüne neden olduğu belirlenen “Pepper Time” ile “Formula 7” adlı ürünler, 7 yıl önce Sağlık Bakanlığı’nca toplatıldı. Ancak ürün yasaklı olmasına ve hayati tehlikesi bulunmasına rağmen yeniden sanal raflara çıktı.

İnternette onlarca sitede “Pepper Time”, bitkisel zayıflama hapı olarak pazarlanıyor. Kapsül olarak satışı yapılan üründe, reçeteli satılması gereken ve tok tutma iddiasındaki “sibutramin” bulunuyor. Ancak bu, toksik bir madde. Ve şimdi daha da büyük risk içeriyor. Zira internette farklı fiyatlarla satılan ürünlerin, üretim ve satış aşamalarında sahtecilik devreye giriyor. Sahteciler, obeziteye karşı önerdikleri ancak vücutta tahribata yol açabilen “sibutramin” maddesinin toz molekülünü, Çin kaynaklı internet sitelerinden kilosunu 500 dolara satın alıyor, Türkiye’de merdivenaltı ortamlarda kapsüllere dolduruyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yapılan başvurulardaysa “sibutramin” molekülü taşımayan ürün içerikleri sunup onay alıyorlar.

Bakanlık konuyla ilgili “Pepper Time adı altında ürünün gıda onayı bulunmamaktadır. Pepper Time, RedPepper, Antakya Biberi vb. ürünlerin satıldığı tespit edilen muhtelif internet siteleri, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir” denildi.

5 KUTU 345 TL

Sanal ortamda onlarca site, sayfa ya da blog var. Ürünü satan sanal sitelerin hepsi orijinal “Pepper Time” sattığını iddia ediyor. Kutusu 49-69 TL’den başlıyor, 5 kutu fiyatı 345 TL’ye kadar çıkıyor.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, “İçeriklerde ‘sibutramin’ olması yasak. Sorun, lisanssız olarak Türkiye’ye getirilmeye çalışılan ürünler ile sahtecilerin ürettiği ürünlerde. Bu ürünler bavulla bile getiriliyor. 3-4 kapsül firması var. Sahteciler de bu firmalardan kapsülleri alıyor. Ürünlere sonradan da müdahale ediyorlar” dedi.

EBRU ATABEYOĞLU 63 KİLOYA DÜŞTÜ, ÖLDÜ

Önce Nisan 2010’da Bursa’da Ebru Atabeyoğlu’nun (24) ölüm haberi geldi. Kullandığı haplarla önce 63 kiloya düşen Atabeyoğlu, kasıkları ağrımaya başlayınca hastaneye götürüldü. Ağrı kesici iğne yapıldı. Aynı akşam çenesi kilitlendi, hastanede öldü. Ölüm raporuna, zayıflama ilacı aldığı ve aynı gün ağrı kesici iğne yaptırdığı notu düşüldü. Atabeyoğlu’nun babası, hapları Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Adli Tıp’ta 2 uzman, ölüm nedeni olarak zayıflama hapını gösterdi. Aile, kızlarının içtiği hapın “Formula 7” olduğunu öne sürdü.



Ebru Atabeyoğlu

BAĞIRSAKTA AĞIR TAHRİBAT

Ebru’nun ölümünden 2 ay sonra, 1 çocuk annesi Nilay Dinçer (23) bir arkadaşı vasıtasıyla Pepper Time ile tanıştı. 2 ay kullandı. O da Atabeyoğlu gibi kasık ve karın ağrısı yüzünden hastaneye kaldırıldı. Bağırsaklarında ağır tahribat olduğu anlaşıldı. Hastanede 3 kez kalbi durdu ve ardından öldü. Dinçer’in Pepper Time kullandığının anlaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ürünü piyasadan toplattı.



Nilay Dinçer

RAHATSIZLIĞI YOKTU

Bursalı Hülya Işıkçı (40) da hızlı zayıflamak istedi. Annesinin uyarısına rağmen Pepper Time sipariş etti. İkinci kutuyu yeni açtığı gün, annesi onu odasında baygın şekilde buldu. Diğer 2 genç kadın gibi bilinen rahatsızlığı yoktu. Kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni belirlenemedi ama kanında aynı etken maddeye rastlandı.



Hülya Işıkçı