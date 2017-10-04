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    3 ilde çürük çetesine operasyon

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Batman'da vatani görevlerini yerine getirmemek için sahte rapor alarak kendilerini askerliğe elverişsizmiş gibi gösterenlere yönelik operasyon düzenlendi.

    Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla sahte çürük raporu hazırlayan şebeke üyesi olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

    Askere gitmek istemeyenler ile gerçek hastaların kimlik bilgilerini değiştirerek sahte rapor hazırlayan şebeke üyelerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında askerlik şubesi çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Etiketler: asker , çürük raporu , çete , operasyon
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