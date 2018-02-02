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    3 hekim adli kontrolle serbest

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
    02.02.2018 - 23:40 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 11 üyesinden Ayfer Horasan, Sinan Adıyaman, Şeyhmus Gökalp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Doktorlara savcılık sorgusunda, “Savaş halk sağlığı sorunudur derken neyi kast ettiniz? Daha önce PKK/PYD’nin ülkemizi bölme amacıyla gerçekleştirdikleri şiddet ve tehdit içeren eylemleri konusunda kınama bildiriminde bulundunuz mu?” şeklinde sorular yöneltildiği belirtildi. TTB üyeleri ise suçlamaları reddetti. Doktor Şeyhmus Gökalp’in ifadesinde “Savaş ve çatışma durumunu desteklemiyoruz. Abdullah Biroğlu’nun Diyarbakır’da PKK tarafından öldürülmesi üzerine bu olayı kınama adına Diyarbakır’da sessiz yürüyüş isimli bir yürüyüşe katıldım” dediği belirtildi. Diğer doktorlar da savunmalarında benzer açıklamalarda bulundular.

    DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

    TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için, İÜ Tıp Fakültesi hastanesinde toplanan sağlıkçılara izin verilmedi. Bunun üzerine doktorlar Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’na yürüdü.

    Etiketler: Zeytin Dalı harekâtı , TTB , gazetehaberleri , son dakika
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