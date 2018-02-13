Bakanlık, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



“İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’”nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlığımız İş Müfettişleri, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.”

Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada 3. havalimanı inşaatında 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiası yer almıştı.

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