3 haftada Tofaş’ın 1 yıllık kârına ulaşıyor

Yani dev otomobil markaları sırayla 2030 yılına kadar bunun için milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını açıklıyorlar. Kimi 20 milyar dolar diyor, kimi 5 milyar dolar yatırımdan bahsediyor. Ama hiç biri bu paraların nereden geleceğini söylemiyor.

Ben söyleyeyim... Özellikle Amerikan markalar bu parayı devasa pick-up ve SUV üretimlerden, Avrupalı markalar ise artan yasaklara rağmen dizel araç satışlarından elde edecek. Yani dünya en azından bir 10 yıl daha hem çevreyi kirleten hem de yakıt tüketimini artıran bu araçları kullanmaya devam edecek.

Bugün Amerikan markalar her bir pick-up (kamyonet) üretiminden yüzde 15’in üzerinde kâr elde ediyor. Düşünün ABD fiyatı 60 bin dolar olan bir devasa pick-up’ın 10 bin dolardan fazlası kâr. Şöyle bir örnek vereyim; bugün Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) RAM 1500 modelini üretttiği 400 bin adet kapasiteli Michigan fabrikasının 3 haftalık kârı, neredeyse aynı kapasiteye sahip Tofaş fabrikasının 1 yıllık kârına eşit. Şimdi böyle bir gerçek varken, kolay kolay bu üretim biter mi. Tabi ki hayır.

Diğer taraftan dizel konusunda ise en somut açıklamayı Mercedes’in Dünya Başkanı Dieter Zetsche yaptı. Zetsche, yeni teknolojilere yaktırım yapabilmek için bir süre daha dizel araç üretmeye devam etmelerinin zorunlu olduğunu aktardı.