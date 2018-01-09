3 haftada boyu 9 santimetre uzadı

Kanai, Twitter paylaşımında, “Herkese günaydın. Bugün önemli bir haberim var. Uzaya ulaştıktan sonra vücutlarımızı ölçtürüyoruz. Fiilen 9 santimetre kadar uzamışım” yazdı.

Üç haftada bir bitki gibi büyüdüğünü aktaran 42 yaşındaki astronot, “Liseden beri bunun gibi bir şey olmadı. Dönüşte Soyuz’daki koltuğuma sığabilecek miyim biraz endişeliyim” ifadesini kullandı.

Uzayda yerçekimi olmadığı için astronotların boyları 2 ila 5 santimetre uzayabiliyor.

Bunun nedeni ise yerçekimsiz ortamın, omurgalardaki omurların ayrılmasına olanak sağlaması…

Ancak astronotlar Dünya’ya döndükleri boyları da eski haline dönüyor.