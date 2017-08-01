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    3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: 2 yaralı

    Cengiz ÇOBAN, İstanbul, (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 13:35

    Şileyolu Ömerli mevkiinde meydana gelen zincirleme hafriyat kamyonu kazasında 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kaza saat 11.30 sıralarında Şile yolu Ömerli mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi.. Edinilen bilgiye göre Kaan Aslan'ın kullandığı 34 HD 5169 plakalı hafriyat kamyonu önünde seyir halinde bulunan İsmail Ertan'ın kullandığı 34 EU 5961 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Bu sırada arakadan gelen Önder Gülcen'in kullandığı 34 DH 6804 plakalı bir başka hafriyat kamyonu da kontrolden çıkarak refüje girdi..

     

    3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: 2 yaralı

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan yaralı bir sürücü çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif atlatan diğer kamyon sürücüsü de ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

    Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekipleri yola dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik Ümraniye istikametine tek şeritten sağlanıyor

    Etiketler: kamyon , şile , istanbul , hafriyat
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