3 gün sürecek operasyon başladı

Devlet Hava Meydanları İdaresine (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla indikleri uçağın yanında inceleme yaptı. Acil çıkış kapılarından uçağın içini kontrol eden ekipler, çamura saplanan teker ve motor bölümlerini inceledi.

ZEMİN GÜÇLENDİRMESİ SÜRÜYOR

Trabzon Havaalanında pistten çıkan uçağın saplandığı yerden çıkarılması için zemin güçlendirmesi amacıyla başlatılan dolgu çalışması sürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait 15 iş makinesi ve 20 personelle bölgede kurtarma vinçlerinin kurulacağı alanda zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bu çalışmasının ardından alana kurulacak vinçlerle uçak perşembe günü bulunduğu noktadan çıkarılması planlanıyor.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından gelen 3 uzman ve bir pilottan oluşan Kaza İnceleme ve Araştırma Kurulu çalışmasını tamamladı. Uçağın kara kutusunu alan ekip teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya döndü.

Uçağın iniş sırasında pilotların arız bildirimi yapmadığı, pist başına yaklaşma sırasında kuleye acil durum çağrısı gönderildiği belirlendi. Trabzon Havalimanı Kontrol Kulesi acil durum çağrı karşısında bölgeye ekipleri yönlendirdi. Kurtarma ve itfaiye ekipleri 1 dakika 37 saniyede uçağa müdahale ettiği ve tahliye ile soğutma çalışmasına başladığı öğrenildi. Uçağın tahliyesinin ise 24 dakika sürdüğü kayıtlarda yer aldı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Trabzon Havalimanı’nda pisten çıkan, Pegasus Hava Yolları’nın Ankara-Trabzon uçağı için şirketten açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 OOcak 2018 tarihinde PC8622 uçuş numaralı TC-CPF tescilli uçağımızın Trabzon Havalimanı inişini takiben yaşadığımız üzücü olayın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Şirketimiz an itibarıyla çalışmalarını, uçağımızın bulunduğu pozisyondan kaldırılması ve olay esnasında uçakta bulunan misafirlerimizle yakın iletişimin korunarak kendilerine gerekli tüm desteğin sağlanması yönünde yoğunlaştırmıştır. Pegasus Hava Yolları olarak, tüm misafirlerimize uçağımızın başarıyla tahliye edilmesi sırasında uçuş ekibimize gösterdikleri yardımcı ve soğukkanlı yaklaşımlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız."