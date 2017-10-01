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    3 gencin yanarak can verdiği kazadan hemen önce paylaşmış!

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Konya’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı kazada, araç sürücüsünün kazadan dakikalar önce kaza yaptığı yolda çektiği videosunu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

     

    Kaza, dün saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 KP 798 plakalı otomobil önce ağaca, daha sonra elektrik direğine çarparak alev alıp patladı.

    Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü ile İbrahim Tat ve İbrahim Serin yanarak can verirken, Emre S. ve kaza sonrası bir ağacın altında bulunan Necdet K. ise ağır yaralandı. Kazadan sonra hayatını kaybeden sürücünün 22 yaşındaki Mehmet Büyükuyanık olduğu belirlendi.

    3 gencin yanarak can verdiği kazadan hemen önce paylaşmış

    ÖLMEDEN HEMEN ÖNCE KAZA YAPTIĞI YOLDAN VİDEO PAYLAŞMIŞ

    Kazada ölen Mehmet Büyükuyanık’ın kaza yapmadan hemen önce sosyal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı. Büyükuyanık’ın çektiği 12 saniyelik videoda kaza yaptığı aracın içinden İstanbul Caddesi'ni ve aracının içini gösterdiği ortaya çıktı.

    Mehmet Büyükuyanık’ın sosyal medya hesabından 200 kilometre hız yaptığı videoları paylaşması da dikkat çekti. Mehmet Büyükuyanık'ın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dün Musalla Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.

    Etiketler: konya , trafik kazası , Mehmet Büyükuyanık
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