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3. çeyrek büyüme yüzde 9.6’yı geçebilir

Aysel ALP/ANKARA
29.10.2017 - 21:28 | Son Güncelleme:

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ekonominin temmuz-eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 9.6 büyüdüğü tahmininde bulundu.

Zeybekci, 2017 yılının tamamı için büyüme beklentisini ise yüzde 6.5 açıkladı. Iğdır yolunda bir grup gazeteciyle sohbetinde ise Zeybekci, baz etkisinin yanı sıra üçüncü çeyrek büyümesinin büyük bölümünün ihracat, yatırım, üretimden geldiğini belirterek, “Ama bu çift haneye de rahat çıkabilir. 4. çeyrekte de güzel sonuç bekliyoruz. Toplamda da yıl sonu itibariyle 6.5’li rakamlar diyorum. Baz etkisinden 2-2.5 puan geliyor. Diğer taraftan net 7.5’i görmüyorum, dersen haksızlık olur. İhracat, yatırımlar güçlü şekilde destek veriyor ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranı, üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla, ihracat, yatırımlar ve üretim; tam bizim istediğimiz gibi. Yatırımlar özel yatırımlar ve inşaat değil” dedi. 

Etiketler: Nihat Zeybekci , gazetehaberleri , büyüme hedefi
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