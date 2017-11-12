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    3 boyutlu yazıcıdan kafatası modeli bastılar!

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 11:42 | Son Güncelleme:

    3 boyutlu yazıcı ile kafatası modeli basarak tıpta giderek yaygınlaşan 3D teknolojileri üzerinde yeni bir çalışmaya daha imza attılar.

    Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuvarı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, ortak çalışmayla 3 boyutlu yazıcı ile kafatası modeli basarak tıpta giderek yaygınlaşan 3D teknolojileri üzerinde yeni bir çalışmaya daha imza attı.

    Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NEU3D Laboratuvarı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade ile birlikte beyin bilgisayarlı tomografi görüntüsünden alınan insan kafa yüzeyinin 3 boyutlu yazıcı ile basımının birebir gerçekleştirildiği belirtildi. Bu modeli kullanarak Elektronörofizyoloji programı öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı. Üç boyutlu (3D) yazıcı ile üretilen kafatasının öğrencilere teorik bilginin ötesinde birebir sınırsız sayıda deneme yapma şansı verildiği kaydedildi.

    3 boyutlu yazıcıdan kafatası modeli bastılar

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade, Haziran ayında Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresinde “EEG eğitiminde üç boyutlu baskı ile üretilen kafatası modeli” başlıklı sözel sunumu ile üniversitenin eğitimdeki tecrübelerini Avrupa’daki akademisyenlere aktardı.

    Sunumda 3 boyutlu yazıcının tıp ve eğitim alanlarındaki kullanım alanları, 3 boyutlu modelleme ve yazmanın nasıl yapıldığı ve NEU3D Laboratories bünyesindeki aktiviteler resim ve videolarla dinleyicilere anlatıldı. NEU3D Laboratuvarlarında doktorlar, akademisyenler ve mühendislerin birlikte çalışarak öğrenci/asistan/hasta eğitimi için modeller, ameliyatlarda kullanılan araçlar, protezler ve deneysel hayvan çalışmalarında kullanılan materyalleri ürettiği aktarıldı.

    Etiketler: 3d yazıcı , teknoloji
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