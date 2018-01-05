3 bin mutlu aile ve 5 bin 200 çocuk

Nef Vakfı, Hay Atölye ve yeni yılda Türkiye genelinde 70 okulda hayata geçireceği Nef Bilim Kiti projeleri ile kadınların ve çocukların hayatına dokunmayı amaçlıyor.

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik “Nef olarak kuruluş felsefemiz doğrultusunda, nefes gibi can veren ve yaşamın vazgeçilmezi haline gelen işler yapmak için yola çıktık; varoluş amacımızı sosyal sorumluluk ve topluma katkı sağlamak olarak tanımladık. Bu amaçla, dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 51’ini toplumsal işlere ayırıyoruz, hatta bu oran son yıllarda çok daha artmış durumda. Yaptığımız tüm işlerde hatta sponsorluklarımızda da bu bilinçle hareket ediyoruz. Barcelona sponsorluğumuz, FC Barcelona Vakfı ve Nef Vakfı’nın potansiyel işbirliklerini de kapsayacak. Bu anlaşma ile ortak projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilincini sporun gücüyle yaymak için çalışacağız ”dedi.

10 binden fazla çocuğu bilimle tanıştıracak

Nef Vakfı, bugüne kadar eğitim alanında birçok projenin öncülüğünü de yaptı. Bunlardan bir tanesi olan “BirizBirlikteyiz” projesi 4 farklı alanda çocukların eğitimlerine destek olmayı hedefliyor. #BirizBirlikteyiz projesinin en önemli ayaklarından bir tanesi olan ‘bilim’ projesi ile daha fazla çocuğun bilimle tanıştırılması hedefleniyor.

Hay Atölye ihtiyaç sahibi kadınların umudu oldu

Hay Atölye, ulaştığı dul, boşanmış, eşi cezaevinde olan ve çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğinden dolayı iş gücüne katılamayan ve kadın konuk evlerinde (sığınma evlerinde) bulunan kadınların kendi ayakları üzerinden durabilmelerine destek oluyor. Böylece ihtiyaç sahibi kadınlar Hay Atölye ile emeklerini gelire çevirerek, ilk aşamada hemen ihtiyaç duydukları, temel gıda maddelerini, barınma problemlerini, birikmiş borçlarını ve sağlık sorunları gibi problemlerini çözebiliyor. Daha sonra ise Hay Atölye kapsamında açılan mesleki eğitim programlarına katılarak iş hayatına adım atıyorlar.