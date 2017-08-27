3 bin mahkuma tahliye mesaisi

Disiplin cezası infaz edilen bu hükümlüler, ‘iyi halli’ olmak kaydıyla cezanın kaldırılması için gereken süre beklenmeden açığa ayrılıp daha sonra denetimli serbestlikle tahliye edilecekler. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nın bu mahkûmların dosyaları üzerinde çalışmaya başladığı bildirildi. Bu düzenlemeyle yaklaşık 10 bin ‘iyi halli’ hükümlünün kapalıdan açık cezaevine ayrılacağı, 3 binin denetimli serbestlikle tahliye olabileceği belirtildi.



‘BU ASLA BİR AF DEĞİL’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de dün TRT Haber’de konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu kişinin aslında açığa çıkması gerekiyor ama disiplinsiz bir tavır yaptığı için cezaevi yönetimi ceza verince açığa çıkamıyor. Bu asla bir af değil. Eğer açığa çıktıktan sonra varsa denetimli serbestlik imkânı da gelecek. Bu düzenleme cezaevi yönetiminin disiplin cezası verdiği hususları tekrar gözden geçirmeye yönelik. Mahkûmiyetle ilgili bir şey değil. Bazılarının denetimli serbestlikle çıkma hakkı olacak. Bunların tasnifi yapılacak, iyi halli olanları cezaevi yönetimi bunun kararını verecek.



(Bir rakam tahmininiz var mı?) Bu konuda bir sayı telaffuz etmek şu anda zor.”