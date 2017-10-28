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    3 bin liseliye ayda 90 lira burs

    DHA
    28.10.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 bin lise öğrencisine 10 ay boyunca, ayda 90 lira olmak üzere toplam 900 lira öğrenim yardımı yapacak.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından eylül ve haziran ayları boyunca yapılacak 90 lira eğitim yardımından faydalanma hakkı kazanan 3 bin lise öğrencisi belirlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı değerlendirme sonucunda Denizli ve ilçelerinde eğitim gören ekonomik durumu iyi olmayan lise ve düzeyindeki öğrencilere 10 ay boyunca eğitim desteği verilecek. Öğrenciler ayda 90 lira olmak üzere toplamda 900 lira yardım alacak. Başvuruların sonuçları, belediyenin internet sitesinden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan öğrenilebilecek.

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi birikim konusunda donanımlı gençlerin Türkiye’yi geleceğe taşıyacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Zolan, "Gençlik demek zenginlik, gelecek demek. Ülkesini ve bayrağını seven, gelecekte bu ülkeyi omuzlayacak gençlerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Öğrenim yardımlarımız şimdiden hayırlı olsun" dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Burs
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