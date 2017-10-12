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    Haberler >Dünya>'3 bin asker Kerkük sınırına yığıldı' iddiasının ardından İbadi'den kritik açıklama!

    '3 bin asker Kerkük sınırına yığıldı' iddiasının ardından İbadi'den kritik açıklama!

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Irak Ordusu'nun 3 bin kişilik birliği Kerkük sınırına yıldığı iddia edildi. Öte yandan Irak Başbakanı İbadi, tartışmalı referandumun ardından kritik bir açıklamada bulundu. İbadi, "Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız" diye konuştu.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Orduyu halkımıza karşı kullanmayacağız ve Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız." dedi.

    Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKYB) referandum sonrasında, Irak Ordusu’ndan 3 bin kişilik bir birlik Kerkük sınırına yerleştiği iddai edildi. DHA'dan İrfan Sapmaz'ın haberine göre Irak birliğinin Kerkük’e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konuşlandığı gözlenirken, kent çevresinde de yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

    IKYB de, Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla, Hazır bölgesinde, Duhok ve Erbilden Musul'a giden 2 ana yolu kapattı.

    Bağdat ve Musul yönlerinden Kerkük’e uzanan ana yollar, ağır makinalı silahlar ile donatılmış "kontrol noktaları" bulunuyor. Bu kontrol noktalarından bazıları yalnızca Peşmerge kontrolündeyken, bazıları ise Haşdi Şabi ordusunun Türkmen ve Peşmerge güçlerinin ortak kontrolünde bulunuyor.

    Etiketler: ırak , ibadi , Kerkük
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