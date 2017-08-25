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    3 bin 700 yıllık trigonometri tableti bulundu

    İHA
    25 Ağustos 2017 - 23:57Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:57

    Avustralya'da, 3 bin 700 yıllık dünyanın en eski trigonometri tableti bulundu.

    Avustralyalı arkeologlar çalışmaları kapsamında Babil dönemine ait, kilden yapılmış 3 bin 700 yıllık trigonometri tabletini keşfetti. New South Wales Üniversitesi'ndeki Prof. Norman Wildberger ve Dr. Daniel Mansfield "Pisagor Üçlüsü" olarak adlandırılan kalıbın tanımlanmasının, tabletlerin amaçlarını belirlemek için önemli bir ipucu olduğunu söyledi. Dr. Mansfield, "Tablet sadece dünyanın en eski trigonometrik tableti olmasının yanı sıra, Babil döneminde yapılmış tamamen doğru trigonometrik tablet" dedi.

    Prof. Wildberger ise Babil dönemine ait tabletin, trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından da öncesine dayandığını açıkladı.

    3 bin 700 yıllık trigonometri tableti bulundu

    Etiketler: Avustralya , trigonometri , babil
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