3 başkanlı ‘kalite’ şov

DÜNYANIN en önemli üretim üslerinin başında Çin geliyor. Tekstilden otomotive kadar birçok farklı alanda dünyanın en büyük gücü durumunda. Bu alanlardan biri de teknoloji. Hemen hemen tüm teknoloji markaları ürünlerini Çin’de üretiyor. Özellikle de teknoloji sektörünün lokomotifi haline gelen akıllı telefonlar, bu ülkeden tüm dünyaya gönderiliyor. Başka ülkelerin markaları için üretim yapan Çin, artık kendi markaları da dünyada söz sahibi olmaya başladı. Şu anda akıllı telefon pazarının ilk 5 şirketinden üçünün Çinli olması ülkenin iddiasını ortaya koyan en iyi örnek. Çin’in akıllı telefon pazarında bu başarıyı nasıl yakaladığını görmek için Çin devletinin direkt olarak desteklediği Huawei’nin tesislerini ziyaret ettik. Şirketin 3 başkanı ve 2 üst düzey yöneticisiyle bir araya geldik.

İLK ÜÇE GİRDİ

Son tüketici, altyapı ve kurumsal ürünler olmak üzere üç farklı alanda yer alan Huawei, geçen yıl satışlarından 75 milyar dolar gelir elde etti. Gelirlerinin yüzde 56’sı altyapı ürünlerinden gelse de hızla büyüyen birimi içinde akıllı telefonların da olduğu son tüketici ürünleri. Paylaşılan bilgilere göre Huawei geçen yıl akıllı telefon satışlarını yüzde 29 arttırarak 139 milyon adede kadar yükseldi. Şirket böylece akıllı telefon pazarında ilk üçe giren bir marka olmayı başardı. Bir araya geldiğimiz Huawei’nin başkanları bu başarıyı elde etmelerinin en büyük sebebini kaliteyi arttırmak olduğunu belirtiyor. Şirket bunun için Ar-Ge ve araştırma laboratuvarı yatırımlarına hız vermiş durumda. Yılda 10-20 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapan şirketin, Pekin’de kurduğu araştırma laboratuvarı dikkat çeken merkezlerden.

OTONOM TEST

10 bin metrekareden oluşan araştırma laboratuvarında 4 farklı alanda test ve araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bunlarında başında otonom test merkezi var. Aynı anda 5 bin cihazın bağlanarak zorlu yazılım testlerinin gerçekleştirildiği merkezin aylık test kapasitesi 40 milyon adet telefona kadar çıkıyor. Testlerin gerçekleştirildiği diğer bir alan mobil iletişim ağları üzerine. Dağlık bölge, ofis alanı, alışveriş merkez gibi 1000’den fazla bölgenin simülasyonu yapılarak, kullanıcıların farklı koşullarda mobil iletişimlerinin en üst performansta çalışması araştırılıyor. Huawei’nin üzerine yoğunlaştığı diğer bir konu sağlamlık. Isı, toz, sıvı teması ve darbe başta olmak üzere birçok zorlu koşulda akıllı telefonlar sağlamlık testin geçiyor. Sonuçlara göre modeller geliştiriliyor. Huawei ses laboratuvarıyla da dikkat çekiyor. Laboratuvarda konuşma esnasında dışarıdan gelen seslere karşı kullanıcıların en iyi şekilde telefon görüşmesi yapabilmesi üzerine çalışılıyor. Bu testler tamamen sessiz bir odada gerçekleştiriliyor.

AR-GE’YE 45 MİLYAR DOLAR

Huawei Global Medya İletişimi Başkanı Joy Tan: “2005 ile 2016 yılları arasında 45 milyar dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. 2016’da gelirlerimizin yüzde 14.6’sını Ar-Ge harcamalarına ayırdık. Şu anda yılda ortalama 10-20 milyar dolar arasında Ar-Ge harcaması gerçekleştiriyoruz.”

5 ÜLKEDE KALİTE MERKEZİ

Huawei Tüketici Grubu Kaliteden Sorumlu Başkanı Ma Bing: “Kalite için 5 farklı ülkedeki merkezde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin; ABD’de inovasyon ve tasarım; Almanya’da donanım; Çin’de yazılım; Japonya’da tedarik üzerine çalışmalar gerçekleştiren birimlerimiz var. Bu birimler, bizim uçtan uca kalitemizi arttırmak için çalışıyorlar.”

YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE GÜCÜ

Huawei Tüketici Grubu Yazılım ve İş Geliştirmeden Sorumlu Grup Başkanı Christophe Coutelle: “Yapay zekâ ve makine öğretisi (machine learning) teknolojilerini yazılımlarımızda ağırlıklı olarak kullanmaya başladık. Yazılım işlemciyi kullanılan uygulamaya göre optimize ediyor. Bu sayede uygulamalar yüzde 30 hızlı çalışıyor, batarya daha akıllı kullanılarak şarj ömrü arttırılıyor.”

‘PREMİUM ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ’

Huawei Tüketici Grubu Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Changzhu Li: “Kalite ve inovasyonu iç içe geçirerek premium ürünler geliştiriyoruz. Kullanıcılar, akıllı telefonlarımızı kullanmaya başladıklarında hem malzeme kalitesi hem de özellikleri bakımından farklı bir deneyim yaşıyor.”

İNOVASYON KOVANI KURDUK

Huawei Tüketici Grubu CMO’su Glory Zhang: “İnovasyon kovanı kurduk. Arı kovanında olduğu gibi işbirliklerine ağırlık veriyoruz. Bu bize yeni pazarlar açıyor. Özellikle Leica ile yaptığımız işbirliği, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde önemli bir kitleye ulaşmamızı sağladı.”