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3 başkan 3 senaryo! Doların gözü seçimlerde...

Şenay ZEREN
19.10.2017 - 21:23 | Son Güncelleme:

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’in görev süresi 3 Şubat 2018’de bitecek. Ancak, şimdiden yeni başkanın kim olacağı tartışması piyasaların yönünü belirliyor. Üç adaydan Yellen ve Jerome Powell doları çok hareketlendirmese de John Taylor yükseltici etki yapacak.

DOLARIN kaderini Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanının kim olacağı çizecek. Başkanlık seçiminde şu anki başkan Janet Yellen’in dışında ekonomist John Taylor ve Fed üyesi Jerome Powell isimleri öne çıkıyor. 3 Şubat 2018’de Yellen’in süresi bitiyor ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni başkanı 3 Kasım’daki gezisi öncesi açıklaması öngörülüyor. Peki, bu adaylar güvercin mi, şahin mi? İşte analistlerin, üç başkan ve doların yönü hakkındaki görüşleri;

 

3 başkan 3 senaryo Doların gözü seçimlerde...

 

YELLEN GÜVEN VERİCİ

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu: ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen’in yeniden başkan olarak açıklanması piyasalarda memnuniyetle karşılanır. Bu özellikle gelişmekte olan piyasalar için pozitif olacaktır. Yellen’ın başkan olması durumunda dolar 3.50-3.70 lira aralığındaki yatay sakin seyrini devam edebilir. Küresel piyasalarda mevcut olumlu algılar sürerken, gelişmekte olan ülke piyasaları lehine esen pozitif rüzgar sürebilir. Bu arada 2018’de başkanın yanında Fed’in tüm üyeleri değişiyor. Şu anda güvercin ağırlıklı olan Fed üyeleri yerini daha şahin yapılı bir yapıya dönüştürebilir. Bu belki de başkanın kim olacağı kadar önemli bir durum.

 

POWELL, SANKİ YELLEN

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan: Fed’de şu an görev yapan Jerome Powell, Yellen’in başkan olarak seçilmemesi halinde Yellen’in devamı olarak görülmesi ve aynı zamanda Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından da desteklenmesiyle Yellen hariç en rasyonel isim. Powell, Cumhuriyetçileri destekleyen bir Fed üyesi. Aynı zamanda George W. Bush’un başkanlığı döneminde de Hazine Bakanlığı’nda çalışmıştı. Tüm bunlar seçilme ihtimalinin hiç de az olmadığını gösteriyor. Gelişen ülke piyasaları açısından da Yellen olmazsa en iyi senaryo Powell olacaktır. Powell’ın başkan olması durumunda dolar 3.65-3.70 lira aralığındaki hareketine devam eder.

 

TAYLOR, DOLARI YÜKSELTİR

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı: Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor listedeki en şahin başkan adayı. Taylor’un seçilmesinin dolar üzerinde ölçülü pozitif bir etki gösterebilir. Çünkü piyasa aktörleri Taylor başkanlığındaki Fed’in görece daha yüksek oran ve hızda faiz artırımı yapacağı görüşünde. Bununla birlikte Fed başkanını aşçı gibi düşünebilirsiniz. Sofraya gelecek yemekte elbette etkileri var ancak esas olan malzeme. Önümüzdeki ayların dolar adına besin kaynakları ekonominin performansı ve vergi indiriminin kongreden geçip geçmeyeceği olacak. Bu bakıma Taylor’ın seçilmesi dolarda ilk etki olarak yüzde 2-3 arası bir prime neden olabilecekse de yani dolar 3.72 liraya çıkabilecekse de bu yükselişin kalıcılığı ve devamı diğer faktörlere bağlı.

 

Etiketler: dolar fed , fed başkanı , gazetehaberleri
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