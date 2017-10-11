3 ayrı mahkemeden tahliye talebi

Murat Ergün, hapis kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, AYM’ye ve cezayı bozan ancak tutukluluk halinin devamına karar veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin bir üst dairesi olan 3’üncü Ceza Dairesi’ne ayrı ayrı şu dilekçeyi sunarak Berberoğlu’nun tahliyesini talep etti:



“Çok açıktır ki bozma kararından sonra artık var olmayan bir ceza mahkûmiyetinden bahisle ‘cezanın ağırlığı dikkate alınarak kaçma şüphesi’ olgusundan bahsedilemez. Çünkü artık ortada bir ceza mahkûmiyeti bulunmamaktadır. Müebbet hapis cezasıyla yargılandığı halde değil kaçmak, kaçmaya dair en ufak bir emare sergilemeyen sanığın kaçma şüphesinden bahsedilemez.”



Bu arada Berberoğlu, dün sabah Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde fıtık ameliyatı oldu. Ameliyatın iyi geçtiği bildirildi.