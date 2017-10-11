Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>3 ayrı mahkemeden tahliye talebi

    3 ayrı mahkemeden tahliye talebi

    Ayşegül USTA
    11.10.2017 - 23:15 | Son Güncelleme:

    MİT TIR’ları davasında ‘Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak bu cezası ‘Ortada sır yok’ denilerek bozulan CHP Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun tahliyesi için avukatı harekete geçti.

    Murat Ergün, hapis kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, AYM’ye ve cezayı bozan ancak tutukluluk halinin devamına karar veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nin bir üst dairesi olan 3’üncü Ceza Dairesi’ne ayrı ayrı şu dilekçeyi sunarak Berberoğlu’nun tahliyesini talep etti:

    “Çok açıktır ki bozma kararından sonra artık var olmayan bir ceza mahkûmiyetinden bahisle ‘cezanın ağırlığı dikkate alınarak kaçma şüphesi’ olgusundan bahsedilemez. Çünkü artık ortada bir ceza mahkûmiyeti bulunmamaktadır. Müebbet hapis cezasıyla yargılandığı halde değil kaçmak, kaçmaya dair en ufak bir emare sergilemeyen sanığın kaçma şüphesinden bahsedilemez.”

    Bu arada Berberoğlu, dün sabah Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde fıtık ameliyatı oldu. Ameliyatın iyi geçtiği bildirildi. 

    Etiketler: Enis Berberoğlu , tahliye , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri