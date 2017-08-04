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    Korkunç olay: 3 aylık evli 2 aylık hamileydi...

    AA
    04 Ağustos 2017 - 21:29Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 21:49

    Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bıçakla kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi 1479 Sokak'ta ikamet eden Sinan A. (26) ile eşi İ.A. (21) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Sinan A, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında İ.A'yı gözaltına aldı.  İ.A'nın emniyetteki ifadesinde 3 ay önce evlendiklerini ve 2 aylık hamile olduğunu belirterek, annesiyle hastaneye kontrole gittiğini söylediği öğrenildi.  Eşinin evlendiklerinden beri aşırı kıskançlık yaşadığını öne süren şüphelinin, ondan izin almadan hastaneye gittiği için aralarında tartışma yaşandığını beyan ettiği belirtildi.

    ŞİDDET UYGULADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden İ.A'nın. eşinin daha sonra mutfağa giderek bıçak aldığını anlattığı ifade edildi.

    "Bana değil, kendisine zarar verecekti" diyen şüphelinin, bıçağı almaya çalıştığı sırada eşinin yaralandığını söylediği öğrenildi. Durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini belirten İ.A'nın, eşinin hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getirdiği aktarıldı.

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

    Etiketler: esenyurt , cinayet , kadın
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