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3 ayda 402 milyon harcadılar

Ceyhun KUBURLU
09.09.2017 - 20:32 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 02:07

SÜPER Lig takımları için 2017-2018 sezonu yaz transfer dönemi önceki gün sona erdi.

Bu transfer döneminde de kulüpler gelirlerinden fazla para harcadı ve 20.6 milyon Euro zarar yazdı. 18 takım yaklaşık 3 ay içerisinde 98 milyon Euro’luk (402 milyon TL) transfer harcamasına imza atarken, kasalarına 77 milyon Euro girdi. Transferin en çok harcayan takımı 39.5 milyon Euro ile Galatasaray olurken, en çok kazanan takımı 11 milyon Euro ile Başakşehir oldu. 2 kulüp ise hiç transfer harcaması yapmadı. 10 kulüp transferden zarar ederken, 6 kulüp de kâra geçti. Transfer döneminde bonservisine en fazla para ödenen oyuncu Galatasaray’ın yıldızı Belhanda oldu. Sarı-kırmızılı takım oyuncuya 8 milyon Euro bonservis parası ödedi.

3 ayda 402 milyon harcadılar

3 ayda 402 milyon harcadılar

3 ayda 402 milyon harcadılar

3 ayda 402 milyon harcadılar

3 ayda 402 milyon harcadılar

Kaynak: Transfermarkt.com.tr (Milyon Euro)

Etiketler: süper lig , transfer , gazetehaberleri
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