3.6 milyar lira ‘yedek’ten Gitti

2017 yılında yedek ödenekten 3 milyar 662 milyon liralık aktarıldı. Yedek ödenek bütçede öngörülemeyen harcamalar için tutulan bir kalem. En fazla ödenek 605 milyon lira ile Başbakanlığa verildi. Milli Savunma Bakanlığı’na 450 milyon lira, İçişleri Bakanlığı’na 262.4 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı’na 96 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 101.4 milyon lira, KOSGEB’e 600 milyon lira aktarma yapıldı.

MAL VE HİZMET ALIMI İÇİN

Maliye Bakanlığı geçen yıl yedek ödenekten yapılan harcamalar ile yedek ödeneğe aktarıldıktan sonra yapılan harcamaları açıkladı. Yedek ödenek kaleminden en fazla aktarmanın yapıldığı Başbakanlık ödeneğinin tamamını yani 605 milyon lirayı mal ve hizmet alımı için harcadı. Milli Savunma Bakanlığı’na aktarılan 450 milyon liralık ödeneğin tamamı, Jandarma Genel Komutanlığı’na da aktarılan 96 milyon liralık ödeneğin de tamamı mal ve hizmet alımı için harcandı. 3 milyar 662 milyon liralık yedek ödenek harcamasının 1 milyar 366 milyon lirası mal ve hizmet alımı; 1 milyar 837 milyon lirası cari transferler; 272.7 milyon lirası yatırım; 114.3 milyon lirası sermaye transferi ve 72 milyon lirası da borç verme kalemi için harcandı.

Maliye Bakanlığı, önce yedek ödeneğe sonra kamu kuruluşlarının harcamaları için cari transferler kalemine aktarılan ödenekleri açıkladı. Bu yolla bazı kurumlara 17.2 milyar lira verildi. En büyük kalem 8.2 milyar lira ile Maliye Bakanlığı’nın oldu. Maliye Bakanlığı bu ödeneğin büyük bölümünü devlet katkısı ve faturalı ödemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan ödemeler için harcadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da 6.2 milyar lira SGK’nın finansmanı için verildi. Üçüncü en büyük kalem ise Afet ve Acil Durum Başkanlığı’na (AFAD) yapılan 1.5 milyar lira oldu. AFAD’a bu aktarma Türkiye’de bulunan Suriye vatandaşlarının barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapıldı.

SAVUNMADA ARTIŞ YÜZDE 12.6

ASKERİ savunma ve güvenlik hizmetlerine genel bütçeden yapılan harcamalar geçen yıl 2016'ya göre yüzde 12.6 arttı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017'de savunma ve güvenlik hizmetlerine yönelik genel bütçeden yapılan harcamalar, bir önceki yılı geride bıraktı. Genel bütçeden askeri savunma hizmetlerine 2016'da 25.5 milyar lira, genel güvenlik hizmetlerine ise 30.8 milyar lira harcandı. Savunma ve güvenlik hizmetlerine yapılan harcama toplam 56.3 milyar lira oldu. Geçen yıl askeri savunma hizmetleri için 29.4 milyar lira, genel güvenlik hizmetleri için ise 34 milyar lira kaynak kullanıldı.