3.5 yıl önce kamulaştırılan binalar hala yıkılmadı

İzmir trafiğini rahatlatmak için yapılan ve Yeşildere Caddesi ile Konak arasında bağlantı sağlayan Konak Tünelleri, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlunun katıldığı törenle açıldı. Tünellerin inşaatı sürerken, Konaka bağlı; Selçuk, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, Duatepe ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan ve çalışmalar sırasında hasar gören toplam 90 ev kamulaştırıldı. Kamulaştırılan evler, aradan geçen 3.5 yıla rağmen yıkılmadı. Özellikle Namık Kemal Mahallesinde bulunan evlerin harabe görüntüsü, görenleri şaşkına çeviriyor. Öte yandan Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu imzası ile İzmir Valiliğine bir yazı gönderildi. Yazıda, bazı hasarlı binaların tahliye edilmediği belirtilirken, hasarlı binaların mülk sahiplerine kira yardımı yapıldığı kaydedildi. 28 Ocak 2017 tarihinde gönderilen yazıda, yakın zamanda bu binaların yıkılması gerektiği belirtildi.



Namık Kemal Mahalle Muhtarı İbrahim Cebeci, kamulaştırılan evlere hırsızların dadandığını belirterek, binaların biran önce yıkılması gerektiğini söyledi. Ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Cebeci, "Yıkılmayan binalara gelen hırsızlarla, vatandaşlar kendileri mücadele etmek zorunda kalıyor. Korkuyoruz. Akşamları herkes erkenden evine çekiliyor, kimse dışarı çıkmıyor. İzmir Valiliğine, İzmir Emniyet Müdürlüğüne, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne dilekçeler ile başvurularımızı yaptık. Ama hiçbirinden sonuç alamadık. Yıkılacağı söyleniyor ama ne zaman yapılacağı belli değil" dedi.



"BAŞVURULARIMIZ SONUÇSUZ"



Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz da, 636 sokakta bulunan ve zarar gören 54 evin kamulaştırıldığını, ancak boşaltıldıktan sonra öylece bırakıldığını ifade etti. 3 yıldır çalmadıkları kapının kalmadığını belirten Kasım Yavuz, yaptıkları tüm başvurulara rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Yavuz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konaka geldiğinde kendisine de dilekçe verdim. Bütün kurumlar burada yaşanan sorunu biliyor. Biz artık pislikten kurtulmak istiyoruz. Bu binalar her an yıkılabilir" dedi.



Namık Kemal Mahallesi sakinlerinden Naim Yazıcı da, evlerin boşaltılarak öylece bırakılmasından dolayı yaşadıkları sorunları anlattı. Semtin kaderine terk edildiğini belirten Yazıcı, "Mahallemiz harabeye döndü. Her gün, buraya dadanan hırsızları kovalıyoruz. Boşaltılan evlere giren madde bağımlıları ile uğraşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Verilen sözler tutulmadı" diye konuştu.



TESCİLLİ BİNALAR DA TALAN EDİLDİ



Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun rölöve ve planları ile birlikte restore edilmesi gereken 10 tescilli bina da hırsızlardan nasibini aldı. Hurdacılar tarafından yağmalanan binaların yalnızca iskeleti kaldı. Yıkılmak üzere olan tescilli yapıların talan edilmesine sessiz kalındığını belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.