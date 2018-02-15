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    3,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü için karar!

    MERSİN (AA)
    15.02.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın 12'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan aile yakını Türkan İlhan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Türkan İlhan (22), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Küçük Hira'nın ailesi ve avukatları salonda hazır bulunurken sanığın avukatının gelmemesi nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya bir süre ara verip Mersin Barosundan yeni avukat talep edilmesini istedi. Baronun tayin ettiği avukatın gelmesi üzerine devam eden duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın kasten öldürme suçunu işlendiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

    Ailenin avukatı da sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ederek, "Bu olayı kasten, bilerek işlemiştir. Mahkemede hiçbir iyi niyet göstermedi. İyi bir insan olduğuna dair bir kırıntı dahi yoktur. 3,5 yaşındaki çocuğu balkondan attı. Pişman olduğunu bile söylemedi. Hiçbir indirim uygulamaksızın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

    3,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü için karar

    Anne Devran Dağ ise çocuğunun küçük yaşta hayatını kaybettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Baba Emrah Dağ da çocuğunun ölmesiyle içlerinin yandığını, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Sanık Türkan İlhan ise hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ben de bir anneyim iki çocuğum var. Eşimden ayrıldım. Ben bir karıncayı bile incitmem. Önce Allah'a sonra size sığınıyorum. Eşimden boşandığım için halamın evinde kaldım. Yemin ederim ben yapmadım." dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar daha sonra indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

    Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ, 22 Mart 2017'de 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturmanın başlangıcında kaza ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili o gün evde bulunan aile yakını Türkan İlhan cinayet şüphesiyle tutuklanmış, hakkında hazırlanan iddianamede "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

    Etiketler: hira dağ , Ölüm , Cinayet , son dakika
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