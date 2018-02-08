3.5 milyon Suriyeli mesajı: İlanihaye saklayacak halimiz yok

KENDİ EVLERİNE DÖNSÜN İSTİYORUZ

“ŞU anda Afrin operasyonunun arkasında ne var? Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı bir konu, ama bu gerçeği de görelim. Zeytin Dalı operasyonu derken bu, sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Şu an itibarıyla Genelkurmay’dan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK KAVRAMINA LAYIK DEĞİLLER

Bu ara tweet’ler atıyorlar. Neymiş o, biz ‘Türkiye ve Türklük’ kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliği’nin isminden Türk’ün kaldırılmasını istediğimiz için. Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliği’nin de Türkiye’ye layık olan hiçbir yanı yok. Bunlar ne hukuku ne de hekimliği kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi çıkarılacak kanunlarla, Bakanlar Kurulu kararıyla tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Ondan tutuştular. Ne Türk ne de Türkiye kavramını kullanamayacaksınız artık. Onu layık olanlar kullanacak.

AYDIN KİSVELİLERE YAZIKLAR OLSUN

Sırf Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için yurtiçinde ve dışındaki operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığı iftirasını atabilecek kadar alçalanlara, muvazeneyi kaybedenlere rastladık. Avrupa Parlamentosu’nda bazıları paçavraları boyunlarına asmışlar. Onları da hiçbir zaman samimi bulmadığımızı kendilerine, yüzüne yüzüne vuracağız. Bugün ülkemizde halen ‘Bizim Afrin’de ne işimiz var’ diyebilen bir zihniyetin olması gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, çok iyi tespit ettiği, çok iyi gördüğü gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese ‘yazıklar olsun’ diyorum. Aslında söylenecek çok şey var da milletimizin canını sıkmamak, güvenlik güçlerimizin moralini bozmamak için bu konuları çok da fazla gündeme getirmek istemiyorum. Biz devlet olarak bunlar hakkında gerekenleri yapıyoruz, yapacağız.

VAR MI 25 KURUŞA SİMİT YA

İçeridekiler bunu yapar da el oğlu boş durur mu? Bizden, Suriye topraklarından bir an önce çıkmamızı isteyenler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Bunu duyan da sanır ki Suriye’de her şey güllük gülistanlık, sadece Türkiye’nin varlığı işi bozuyor. Bunların mantığına göre PKK, DEAŞ Suriye’de olabilir. Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye’de olabilir. İsrail, canı istediği zaman Suriye’de operasyon yapabilir ama Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye’de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit ya? Ama Türkiye sadece son birkaç ayda 1000’e yakın roketin ve bombanın ülkesine yöneltildiği Suriye topraklarına ayak basamaz ha. Türkiye, bizzat kendi ağızlarıyla ikrar ettikleri şekilde, tamamı da ülkemize saldırmak için özel eğitilip teçhiz edilmiş 30 bin kişilik terörist ordusunun kurulduğu Suriye’ye yönünü dahi dönemez ha. Hasbinallah. Bazen sözün bittiği yer vardır ya, işte bu konu da öyle bir şey. Eğer bunlara kalsa inanın bize yağmurlu havada bir bardak su bile vermeyecekler. Öylesine ülkemize ve milletimize karşı husumet içindeler.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok. Suriye’nin de Irak’ın da gönül coğrafyamızdaki diğer yerlerin de bizim için kendi vatan topraklarımızdan bir farkı olmadığını söylüyoruz. Bizim için şu anda Suriye halkı önemli, Esed değil. Çünkü Esed, devlet terörü estirmiştir ve bunca insanın ölümüne neden olmuştur. Suriye’de ve Irak’ta bu ülkelere ve halklarına karşı kurulan her tezgâh Türkiye’ye karşı kurulmuş demektir. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Dün bizi lime lime ederek yok ettiklerini sananlara yeniden dirilişin nasıl olduğunu göstermezsek ecdadımıza da evlatlarımıza da mahcup oluruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Bu işin başka bir çıkışı yok. Madem ki bizi bu noktaya getirdiler. Öyleyse sonrasını kendileri bilirler.

DAHA ISINMA TURLARI BİLE SAYILMAZ

‘Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump’ dedim, ama maalesef o yine onlara baktı. ‘Peki siz yolunuza, biz yolumuza’ dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacak.

GİDEBİLECEĞİN NOKTANIN SONSUZU

Operasyona giden yiğitlerimizle yapılan röportajları izliyorsunuz. Ne diyorlar? ‘Hedef kızıl elma.’ Kızıl elma, elma ağacı kırmızı elma da değil. O gidebileceğin noktanın sonsuzudur. Gidersin, bitmez. Soruyorum şimdi sizlere. Bizim Mehmetçik’imizden daha imanlı, daha inançlı, daha büyük bir asker dünyada var mı? Şahsen ben görmedim, duymadım. Rabbim ordumuza, askerlerimize, vatanları için çarpışan kardeşlerimize, en kısa zamanda zaferi nasip etsin. Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak’tan bize yönelen terör tehdidini ortadan kaldırana kadar, orada da ne gerekiyorsa yapacağız. Sınırlarımız içinde sonuncu terörist imha edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.”

KILIÇDAROĞLU'NA: DEAŞ’I İSPAT ET, ÇEKİLİRİM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Rejimle masaya oturun” çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız” yanıtını verdi. Erdoğan, muhtarlar buluşmasında bu konuda şöyle dedi: “Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden temizliyoruz. Bunu Bay Kemal’e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? ‘Afrin’e gitmeyin.’ Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa ‘Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun’ diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Ne zaman bunu ben ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir. AK Parti’nin DEAŞ’a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Şu anda DEAŞ’ın tehdidi altında olan, Bay Kemal sen misin, biz miyiz.”