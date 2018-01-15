3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

Antalya'nın Manavgat ilçesindedövüldüğü iddia edilen 3.5 aylık Hadi A. adlı bebek, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, bir ay önce boşanmalarına rağmen beraber yaşamayı sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç, 3.5 aylık bebekleri Hadi A.'yı, ağır yaralı şekilde Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudundaki darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu polise bidirdi. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Baba A.A. emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2.5 yaşındaki kızının kül tablasıyla bebeğin başına vurduğunu söyledi. A.A, daha sonra eve gelen N.Ç. ile bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.