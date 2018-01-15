Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

    3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

    ANTALYA (AA)
    15.01.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    Antalya'da dövüldüğü iddia edilen 3.5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin anne ve babası gözaltına alınırken, baba A.A. ilk ifadesinde 2.5 yaşındaki kızının, bebeğin başına kül tablasıyla vurmuş olabileceğini söyledi.

    Antalya'nın Manavgat ilçesindedövüldüğü  iddia edilen 3.5 aylık Hadi A. adlı bebek, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, bir ay önce boşanmalarına rağmen beraber yaşamayı sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç, 3.5 aylık bebekleri Hadi A.'yı, ağır yaralı şekilde Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

    Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudundaki darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu polise bidirdi. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Baba A.A. emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2.5 yaşındaki kızının kül tablasıyla bebeğin başına vurduğunu söyledi. A.A, daha sonra eve gelen N.Ç. ile bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

    Etiketler: Ölüm
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri