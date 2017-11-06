Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Asırlık Alman devi, Türk şirketini alıyor

Asırlık Alman devi, Türk şirketini alıyor

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
06.11.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

Son dönemlerde giderek artan, 'birleşme- satın alma' haberlerine bir yenisi eklendi. Dünyanın en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden Merck, Türkiye’deki varlığını hayvan sağlığı alanında güçlendirecek bir hamle yaptı. Alman devi, Türk şirketi Vilsan Veteriner İlaçları adlı firmayı almak için şirketin sahibi Vimar Gıda ile masaya oturdu. Taraflar, Rekabet Kurumu'nun da onayı ile hisse devri için son imzaları atacak.

Anlaşma sağlanırsa Merck, bu alanda Türkiye’deki ilk yatırımını yapmış olacak. Böylece Hintli Alivira, Kuveytli finans şirketi NBK, ABD’li yatırım fonu Riverside gibi firmaların yer aldığı Türkiye hayvan gıda ve sağlığı pazarına küresel bir oyuncu da girecek.

50 BİN ÇALIŞANI VAR
Hayvan sağlığı sektöründe Türkiye’nin önemli firmalarından olan Vilsan, 1986 yılında kuruldu. büyükbaş, küçükbaş, at, kanatlı sağlığı, pet, kültür balıkçılığı alanlarında üretim yapan Vilsan, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Asya, Uzakdoğu Asya ve Güney Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyor.

 2014’te Vilsan 30 milyon liraya Vimar’a satıldı. Vilsan’ı almak için görüşme yürüten Merck ise dünyanın en eski tıbbi ürünler ve kimyasallar firması olarak biliniyor. 1668’de kurulan firmanın 70 ülkede 50 binden fazla çalışanı var. Hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem gören şirket geçen yılı 15 milyar Euro ciroyla kapattı.

İstanbul Ticaret Odası'na kaydı Eylül 1995'te yapılan Vimar Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı ise Mustafa Baysan. 

Etiketler: 50 bin , Çalışan , Türk
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri