Asırlık Alman devi, Türk şirketini alıyor

Anlaşma sağlanırsa Merck, bu alanda Türkiye’deki ilk yatırımını yapmış olacak. Böylece Hintli Alivira, Kuveytli finans şirketi NBK, ABD’li yatırım fonu Riverside gibi firmaların yer aldığı Türkiye hayvan gıda ve sağlığı pazarına küresel bir oyuncu da girecek.

50 BİN ÇALIŞANI VAR

Hayvan sağlığı sektöründe Türkiye’nin önemli firmalarından olan Vilsan, 1986 yılında kuruldu. büyükbaş, küçükbaş, at, kanatlı sağlığı, pet, kültür balıkçılığı alanlarında üretim yapan Vilsan, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Asya, Uzakdoğu Asya ve Güney Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyor.

2014’te Vilsan 30 milyon liraya Vimar’a satıldı. Vilsan’ı almak için görüşme yürüten Merck ise dünyanın en eski tıbbi ürünler ve kimyasallar firması olarak biliniyor. 1668’de kurulan firmanın 70 ülkede 50 binden fazla çalışanı var. Hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem gören şirket geçen yılı 15 milyar Euro ciroyla kapattı.

İstanbul Ticaret Odası'na kaydı Eylül 1995'te yapılan Vimar Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı ise Mustafa Baysan.