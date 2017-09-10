3.4 milyon çalışan otomatik BES’lendi

1 Temmuz’da Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) giren 1 milyon 574 çalışandan 614 bini ilk ayın sonunda cayma hakkını kullanarak, sistemden çıktı; 960 bini ise sistemde kalarak tasarrufu tercih etti. Böylece sene başından bu yana otomatik katılım uygulaması ile 3.4 milyon çalışan tasarruf etmeye başladı.

1 Ocak itibariyle 45 yaş altı tüm çalışanların BES’e girişine imkan tanıyan otomatik katılım uygulaması, ilk olarak 1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başladı. Ocak sonunda 2 milyon 213 binden fazla kişi sisteme giriş yaptı. Otomatik katılımın 2. etabı ise 1 Nisan’da devreye girdi ve 250 ila 999 çalışanı olan özel sektör şirketleri ile tüm memurlar sisteme dahil edildi. Nisan sonu itibariyle de 1 milyon 596 bini özel sektör, 2 milyon 147 bini de kamu çalışanı olmak üzere toplam 3 milyon 744 binden fazla kişi bireysel emeklilik sistemine girmiş oldu. 3. ve 2017’nin son etabı ise 1 Temmuz’da başladı; 100 ila 250 çalışanı olan özel sektör işyerlerinde çalışan bir milyon 574 binden fazla kişi otomatik katılım ile BES’e dahil edildi. Böylece sene başından bu yana sisteme giren çalışan sayısı 7 milyon 532 bini geçti.

KAMUDA ÇIKIŞLAR AZ

Ağustos sonu itibariyle de sisteme girenlerin 4 milyonu cayma hakkını kullanarak, sistemden çıktı. Otomatik katılımda çıkış oranı yüzde 54 oldu. Özel sektörden sisteme girenlerin yüzde 57’si cayma hakkını kullanırken, kamu çalışanlarının yüzde 48’i sistemden çıktı.

Ağustos sonu itibariyle BES’e otomatik katılım sayesinde 3 milyon 456 kişi de sistemde kalarak, tasarrufu tercih etti ki, bu kişilerin yüzde 80’inden fazlası ilk kez tasarruf ile tanışıyor. Tasarruf edenlerin 2.2 milyonu ise özel sektör, 1 milyonu da kamu çalışanlarından oluştu.

2018’DE YENİDEN BAŞLAYACAK

Çıkış yapan 4 milyon çalışanın yüzde 23’ünün başka BES sözleşmesi bulunuyor. Yani, çıkanların 927 binden fazlası, daha önce bireysel emeklilik aracılığı ile tasarrufa başlamış kişiler. Özel sektörde cayma hakkını kullanan 3 milyon kişinin yüzde 22’sinin, kamuda ise çıkış yapan 1 milyon kişinin yüzde 25’nin önceden BES sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan, temmuzda sisteme giren 1.5 milyon kişi ile birlikte otomatik katılım uygulaması 2017 için son buldu. 2018 Ocak ayında 50-100 arası çalışanı olan işletmeler ve belediyeler ile KİT’lerde çalışanlar; 2018 Temmuz’unda da 10-49 çalışanı olan işletmelerde çalışanlar sisteme girecek. 2019’da da 5-9 çalışanı olan işletmeler sisteme dahil edilecek.

1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

3.3 milyon çalışan sayesinde otomatik BES’te biriken fon toplamı 1 milyar lirayı geçti. Fonların 636 milyon lirası (yüzde 63’ü) faizsiz fonlardan oluşurken, 372 milyon lirası (yüzde 37’si) faizli fonlardan oluştu. Sistemde kalanların çoğu faizsiz fonları tercih etti.

18 YAŞ ALTI DA BES’E GİRECEK

KATILIM Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2003 yılında başlayan BES’te, otomatik katılım ile yeni bir aşamaya gelindiğini, ancak işin temeli olan gönüllü BES’in halen herkese avantajlı tasarruf sunan en güçlü sistem olduğunu belirterek, şunları söyledi: “14 yılda gönüllü olarak dahil olunan BES’te 6 milyon 900 bin katılımcı ve 72 milyar TL fon birikti. Sadece çalışanlar değil ev kadınları da sisteme katılıyor ve destek veriyor. Toplumun her kesimi gelecek planlamasını gönüllü BES ile yapabiliyor. 18 yaş altına dönük hazırlıklar da söz konusu. 18 yaş düzenlemesiyle anneler ve çocuklar birlikte gönüllü BES’li olabilecekler. Otomatik katılım etkisiyle gönüllü BES biraz geri planda kaldı. Sektör olarak yıllık ortalama en az 500 bin yeni katılımcı sayısını 2017’de de yakalamak zorundayız. Biz Katılım Emeklilik olarak kurulduğumuz günden bu yana 3 yıllık süreçte faizsiz BES’e 346 bin sözleşme kazandırdık ve 877 milyon TL fon topladık.”