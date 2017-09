2’nci yüzen gaz deposu yolda

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın sonunda FSRU (yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali) projesini hayata geçiren bakanlık, şimdi de ikinci FSRU’yu hizmete almaya hazırlanıyor. Japon MOL (Mitsui-OSK Lines) firması ile yapılan görüşmeler sonucunda BOTAŞ, kiralama anlaşmasını imzaladı. Dev yüzer terminal Kasım ayında faaliyete başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarda “Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almak için yıl sonunda ikinci yüzer LNG terminalimizi de devreye alacağız” demişti.

KAPASİTE 263 BİN METREKÜP

Yüzer LNG terminali, FSRU doğalgazda arz güvenliği için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin büyümesine ve enerji kullanımının artmasına bağlı olarak, tüketilen gaz miktarı da her yıl artıyor. İkinci FSRU terminali ile hem talep kolayca karşılayacak hem de dünyada hızla yükselen LNG piyasasının avantajları ile kaynak çeşitliliği sağlamış olacak. Türkiye’nin ikinci FSRU terminali olacak 345 m boyundaki dev gemi, toplamda 263 bin metreküplük yüksek LNG depolama kapasitesi nedeniyle tercih edildi. Bu kapasite gemi tam dolu olduğunda 167 milyon metreküp gazı her an hazır tutabildiği anlamına geliyor. Tesis Türkiye’nin doğalgaz sistemine günlük 21 milyon metreküpe kadar gaz basabilecek.

ALİAĞA’DA DEVREYE ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, FSRU tesislerinin Türkiye için önemini, “LNG kapasitemizi geliştirmek için çok önemli adımlar atmaya başladık. Önümüzdeki dönemde küresel LNG piyasası artacak yeni arzlarla farklı bir seviyeye gelecek. Bu, rekabet noktasında maliyet açısından çok önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor. 2 FSRU projesini hayata geçirerek, kapasitemizi çok daha ileri bir seviyeye çıkaracağız” ifadeleri ile vurgulamıştı. Albayrak, bir taraftan doğalgazın ülke genelinde kullanımını yaymayı, diğer taraftan da kaynak çeşitliliğini artırarak rekabetçi bir maliyet ile doğalgaz arz güvenliğini garanti altına almaya çalıştıklarını belirtmişti. İlki geçtiğimiz yıl İzmir Aliağa’da devreye alınan terminalden sonra bu kez Akdeniz bölgesinde devreye alınacak terminal ile kaynak ülke yada sistemdeki sorunlardan kaynaklı doğalgaz arz riskleri de bertaraf edilmiş olacak.

2 YILDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

2015 yılında 34 milyon metreküp olan günlük LNG’den gazlaştırma kapasitesi, 2016 yılında Egegaz terminali kapasite artışı ve Türkiye’nin FSRU projesinin devreye alınması ile 64 milyon metreküpe çıkmıştı. 2017 yılında devam eden çalışmalarla Egegaz terminalindeki kapasite artışı, Marmara Ereğlisi LNG terminalindeki kapasite artışı ve ikinci FSRU ile bu rakam 117 milyon metreküpe çıkmış olacak.