2’nci yılını kutladı

Kısa sürede geniş kitlelere yayılan BluTV markasını kuran Aydın Doğan Yalçındağ ve ekibi, başarılarını ve yayın hayatına başlamalarının ikinci yılını kutladılar. Kutlama, BluTV Kurucu CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ’ın konuşması ile başladı. Yalçındağ, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve BluTV ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İzlemelerin internete kaydığı bu dönemde grubumuzun BluTV gibi bir platforma sahip olması çok önemli. Grup olarak da bu anlamda öncü davranıyor olmamızın, değişen bu teknolojiye ayak uydurmamızın, grup geleceğine sağlayacağı katkı açısından çok değerli olduğu kanaatindeyim. BluTV‘nin yanı sıra hızla gelişmekte olan dijital reklam pazarında da büyük bir oyuncu olmak için Net D‘yi büyütmeye devam edeceğiz. Büyük bir teknoloji şirketi olabilmek için yeni iş birliklerimizi de çok yakında sizlerle paylaşacağız.”
Aydın Doğan Yalçındağ, abone rakamlarının önümüzdeki yıllarda daha da artarak çoğalacağına inançlarının tam olduğunu, bunun için çok çalıştıklarını eklediği konuşmasını, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a ithafen; “Çalışmalarımıza senin yolun ve önderliğinde devam edeceğiz” cümleleri ile tamamladı.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Alihan Yalçındağ, Doğan TV CEO’su Erdem Seçkin, Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı, Kanal D Haber Daire Başkanı Ahmet Hakan, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV yöneticileri ve BluTV ekibinin katıldığı kutlama, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
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