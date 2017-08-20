2B’ler için son tarih 7 Eylül

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 Eylül 2017'de sona eriyor. Vatandaşlarımıza bilgilendirici mesajlar gönderdik. Bu mesajlarla, erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini bilgilendirdik” diye konuştu.

25 BİN 200 KİŞİYE SATILDI

Ağbal, yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi. Ağbal, şunları kaydetti: “Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazilerini hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50’si oranında indirimli satışını sağlıyoruz. Ayrıca faizsiz 6 yıl vade imkanı sunuyoruz. Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon lira bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi.”