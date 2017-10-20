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2B'den 2,4 milyar lira gelir bekleniyor

AA
20.10.2017 - 11:31 | Son GÃ¼ncelleme:

2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, 2B taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan 3 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 2,4 milyar lira, hazineye ait tarÄ±m arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±ndan da 411,3 milyon lira gelir elde edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

2B taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan 3 yÄ±lda 2 milyar 385 milyon 424 bin lira gelir saÄŸlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â 

AA muhabirinin 2018 yÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± verilerinden yaptÄ±ÄŸÄ± derlemeye gÃ¶re, gelecek yÄ±l 2B taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan 987 milyon lira, hazineye ait tarÄ±m arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±ndan 123 milyon lira olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 1,1 milyar lira gelir bekleniyor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

BÃ¼tÃ§e gelirlerine, 2B taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan 2019'da 740 milyon 304 bin lira, 2020'de 658 milyon 48 bin lira katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

Hazineye ait tarÄ±m arazilerinin satÄ±ÅŸ gelirlerinin 2018'de 123 milyon 384 bin lira, 2019'da 135 milyon 722 bin lira ve 2020'de 152 milyon 174 bin lira olmasÄ± bekleniyor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

2B taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan 3 yÄ±ldaÂ  2 milyar 385 milyon lira, hazineye ait tarÄ±m arazilerinin satÄ±ÅŸÄ±ndan ise 411 milyon 280 bin lira gelir Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

YAKLAÅžIK 482 BÄ°N TAÅžINMAZ SATILDIÂ  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, kamuoyunda "2B yasasÄ±" olarak bilinen ve devlet ile vatandaÅŸ arasÄ±nda yÄ±llardÄ±r sÃ¼regelen sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturan 6292 sayÄ±lÄ± Kanun uyarÄ±nca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fÄ±krasÄ± kapsamÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazlardan aÄŸustosa kadar 666 bin hak sahibine yaklaÅŸÄ±k 482 bin taÅŸÄ±nmaz satÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu satÄ±ÅŸlarÄ±n toplam deÄŸeri 9,5 milyar lira olurken, bu bedelin 6,5 milyar lirasÄ± tahsil edildi.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â 

DÃ¼zenleme kapsamÄ±nda belediye ve mÃ¼cavir alan sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan hazineye ait tarÄ±m arazilerini 31 AralÄ±k 2011 itibarÄ±yla en az 3 yÄ±ldan beri kiralayan ve kira sÃ¶zleÅŸmesi halen devam eden kiracÄ±lar, 31 AralÄ±k 2011 itibarÄ±yla en az 3 yÄ±ldan beri tarÄ±msal amaÃ§lÄ± kullanan ve kullanÄ±mÄ± halen devam eden kullanÄ±cÄ±larÄ± ve hissedarlarÄ±, tebliÄŸ edilen satÄ±ÅŸ bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri halinde doÄŸrudan satÄ±ÅŸ hakkÄ±ndan yararlanabiliyor.Â  Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

Etiketler: 2b satÄ±ÅŸÄ± , 2b maliyet , 2b satÄ±ÅŸlarÄ±
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