290 projeye teşvik belgesi verildi

Enerji ve madencilik sektörlerinde haziran ayında 290 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.



Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, haziranda tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde 741 yatırım, teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 290 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 3 milyar 999 milyon lira olarak hesaplandı. Enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen toplam 290 teşvik belgesinin 270'i tamamen yeni yatırımlar için düzenlendi.

Söz konusu sektörlerdeki yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 1 milyar 998 milyon lira ile Kalehan Genç Enerji Üretim AŞ'nin 510,2 megavatlık hidroelektrik enerji santrali yatırımı olurken, onu aldığı iki ayrı yatırım teşviki ile Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin muhtelif illerdeki toplam 400 milyon liralık elektrik enerjisi altyapı yatırımı takip etti.

Haziranda sabit yatırım tutarı en yüksek üçüncü proje ise 115 milyon lira ile Marmarares Elektrik Üretim AŞ'nin 38,5 megavatlık rüzgar enerjisi santrali oldu.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle enerji ve madencilik sektörlerinde 969 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.



