Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>29 milyon TL’lik karpuz

    29 milyon TL’lik karpuz

    DIŞ HABERLER
    11.11.2017 - 22:55 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Alabama eyaletinde 2015 yılında bir müşteri, Walmart alışveriş merkezinde karpuz almaya çalışırken tahta palete ayağı takılıp düşmesiyle ilgili şirket aleyhine açtığı ihmal davasında 7.5 milyon dolar (29 milyon TL) tazminat kazandı.

    Olayın yaşandığı dönem 59 yaşında olan emekli asker Henry Walker, kaza sonrasında yürüteçe mahkûm olmuş. Walmart karara itiraz ederek temyize gideceğini duyurdu.

    Etiketler: ABD , Karpuz , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri