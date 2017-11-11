29 milyon TL’lik karpuz

ABD’nin Alabama eyaletinde 2015 yılında bir müşteri, Walmart alışveriş merkezinde karpuz almaya çalışırken tahta palete ayağı takılıp düşmesiyle ilgili şirket aleyhine açtığı ihmal davasında 7.5 milyon dolar (29 milyon TL) tazminat kazandı.

Olayın yaşandığı dönem 59 yaşında olan emekli asker Henry Walker, kaza sonrasında yürüteçe mahkûm olmuş. Walmart karara itiraz ederek temyize gideceğini duyurdu.