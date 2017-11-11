29 milyon TL’lik karpuz

ABD’nin Alabama eyaletinde 2015 yılında bir müşteri, Walmart alışveriş merkezinde karpuz almaya çalışırken tahta palete ayağı takılıp düşmesiyle ilgili şirket aleyhine açtığı ihmal davasında 7.5 milyon dolar (29 milyon TL) tazminat kazandı.
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