29 liralık kanser ilaç internette 400 liraya satılıyor

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali, internetten ilaç satışıyla ilgili uyardı. İnternette satılan 10 ilaçtan 8’inin sahte olduğunu ve merdiven altında üretildiğini söyleyen Bali, kutusundan içindeki tabletine kadar ilaçların taklit edildiğini ve hastaların kandırıldığını söyledi. İnternetten satılan ilaçların sağlığı tehlikeye attığı gibi yüksek fiyatlarla da satıldığını aktaran Bali, mecbur kalan hastaların bu yollara başvurabildiğini ve ölümcül sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

BULUNAMAYAN KANSER İLACININ FİYATI PATLADI

Kanser hastalığıyla mücadele eden kişilerin Türkiye’de bulunamayan kanser ilaçlarını da internet üzerinden aldığını anlatan Devrim Bali, özellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçta son dönemlerde sıkıntı yaşanmasından dolayı internet ortamında yüksek fiyatlara satıldığını belirtti.

İthal edilen bu ilacın eczanelere ayda bir kez gönderilebildiğine ve 29 liradan satıldığına dikkat çeken Bali, "İnternette satılan ilaçların bazıları sahte olmasa bile yüksek fiyatlardan satılıyor. Piyasada bulunmayan kanser ilaçları var. Meme kanserinde kullanılan bir ilacın bulunmasında sıkıntı var. İthal ilaç olduğu için sorun çözülmedi. Bir kutu için eczanede sıra bekleyen 9-10 hasta var. İnternette kutusunu 400 liraya satıyorlar. Mecbur kalan hastalar da ne yazık ki alıyor. Meme kanseri ilacını bulmak için diğer illerden de Manisa’ya geliyorlar. İnternette bulduklarını ancak 400-500 liraya satıldığını bize söylüyorlar. İnternetten aldıkları ilaçların sahte olup olmadığını anlamak için bizlere getirdikleri de oluyor. Çoğunun üzerinde anlamadığımız yazılar var. İlacın yüzde 99 sahte olabileceğini söylüyoruz ve kullanmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

DÜŞÜK HAPLARI VE ZAYIFLAMA İLAÇLARINA DİKKAT

İnternetteki sahte ilaçlarda istenmeyen gebeliği sonlandırmak için kullanılan düşük haplarının ve zayıflama ilaçlarının başı çektiğini dile getiren Devrim Bali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşük hapları istenmeyen gebeliği sonlandırabilecek olsa da ömür boyu hayatını karartabilecek haplar. Bu haplar hastanelerde ancak annenin hayati bir riski var ise heyet raporu ile kullanılabiliyor. Dışarıda kullanımı ve satışı kesinlikle yasak. Ancak piyasada çok rahat satılıyor, internetten üzerinden bir adedi 400 liraya varan fiyatlardan satılıyor. Bunlar, kadının bir daha çocuk sahibi olamamasına neden olabilecek ilaçlardır. İnternetten alınan ilaçlar için iki yol var; ya öldürür, ya kalıcı hasar bırakır. Üçüncü bir yol yok."

Sağlık Bakanlığı tarafından bu düşük haplarını satan sitelerin takip edildiğini ve kapatıldığını açıklayan Devrim Bali şöyle devam etti:

"İnternet üzerinden satış yapan bu sitelere erişim engelleniyor. Ancak ardından hemen yenisi açılıyor. Uzun uğraşlar verilerek, kanıtlar toplanarak ve tespitler yapılarak mahkeme kararı ile kapatılan bir web sitesinin yerini, hızla yenileri almaktadır. Bu işin tek çözümü, halkımız internet üzerinden sağlığa ilişkin hiçbir ürün almaması, sağlığını sanal ortamlara emanet etmemesidir."

’ÇOĞUNUN MİLADI GEÇMİŞ’

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün bakkallarda ilaç satışıyla ilgili denetimlere başladığını duyuran Bali, "Hastalar eczane dışında bir ağrı kesici bile olsa bakkaldan almamalı. Sağlık Müdürlüğü bakkallara denetime başladı. Grip ilaçları, ağrı kesici ilaçlar bakkallarda satılıyor. Bunlar bizim sattığımız ilaçlara benzese de sahte olduğu aşikar. Çoğunun miladı geçmiştir" diye konuştu.