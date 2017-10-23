29 Ekim’e ‘Çoksesli’ kutlama

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şef Musa Göçmen’in ‘Çoksesli Gösteri’si çocuklarla buluşacak. Bugüne kadar 60’ın üzerinde gerçekleştirilen ‘Çoksesli Gösteri’, 29 Ekim Pazar günü Rahmi M. Koç Müzesi’nde gösterilecek. Tüm aile üyelerine hitap edecek bu gösteride, Musa Göçmen’in eğlenceli sunumu ve yönetimiyle Bach’tan Mozart’a, Aşık Veysel’den Cumhuriyet Bayramı özel marşlarına kadar müziğin her tınısı sahnede olacak. Etkinliğe katılmak için müzeyi 29 Ekim’de ziyaret etmek yeterli. ‘Çoksesli Gösteri’yi Rahmi M. Koç Müzesi’ne giriş yapan misafirler ücretsiz olarak izleyebilecek.