29 Ekim'de İzmir'de ulaşım 1 kuruş...

Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünde 29 Ekim Pazar günü etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım tarifesini ‘1 kuruş’ yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2 Ekim’de sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplu ulaşımın “ücretsiz” olması talebini İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini duyurmuştu.



Başkan Kocaoğlu'nun bu önerisi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, henüz Bakanlar Kurulu kararı gelmediği için "1 kuruşluk" tarifeyi onayladı. Oybirliğiyle alınan kararda, "Bayram öncesi Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması" ifadesine yer verildi.