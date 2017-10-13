Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>29 Ekim'de İzmir'de ulaşım 1 kuruş...

    29 Ekim'de İzmir'de ulaşım 1 kuruş...

    Banu ŞEN/İZMİR
    13.10.2017 - 19:54 | Son Güncelleme:

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım tarifesini “1 kuruş” olarak belirledi.

    Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünde 29 Ekim Pazar günü etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım tarifesini ‘1 kuruş’ yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2 Ekim’de sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplu ulaşımın “ücretsiz” olması talebini İçişleri Bakanlığı’na ilettiklerini duyurmuştu.

    Başkan Kocaoğlu'nun bu önerisi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, henüz Bakanlar Kurulu kararı gelmediği için "1 kuruşluk" tarifeyi onayladı. Oybirliğiyle alınan kararda, "Bayram öncesi Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması" ifadesine yer verildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri