29 Ekim'de çıkıyor!

Arka Kapaktan:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, “geçmiş asırların gevşetici zihniyeti”nin etkisi altında perişanlaşmış, cepheden cepheye sürülmüş halkımızın büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet’in, aradan sadece on yıl geçmişken katettiği mesafenin ve yürümekte olduğu çağdaş uygarlık yolunun en özlü biçimde ifade edildiği 10. Yıl Nutku, kuşkusuz Cumhuriyet tarihinin en değerli belgelerinden birisidir.

Atatürk’ün bu kısa söylevinde bile defalarca dile getirdiği; çağdaş uygarlığa, bilime ve güzel sanatlara bağlılık sözlerinin, Cumhuriyet’e, yaşamsal değerdeki laiklik ilkesine ve evrensel insanlık değerlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gereken günümüz koşullarında, halkımıza bir kere daha doğru yolu göstereceğini, özellikle geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize ilham vereceğini düşünüyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet!”