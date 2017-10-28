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    29 Ekim öncesinde Ankara'da 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltında

    AA
    28.10.2017 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Başkent'te düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 55 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat desteği ile Sincan, Etimesgut ve bazı merkez ilçelerde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi.

    Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

    Etiketler: DEAŞ operasyonu
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