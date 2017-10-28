29 Ekim mesajları ve sözleri!

29 Ekim mesajları, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılacak. İşte, bu günün anlam ve önemini paylaşmak isteyenlerin internet üzerinden araştırdığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri derlemesi

29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz

Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 94.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum

Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum

Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

94. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum

Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum

CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?

Toplumu ayakta tutan en temel prensipler milli ve manevi değerlerdir. Bir toplumu toplum yapan, toplumun geçmişten aldığı güçle geleceğe en sağlam şekilde ilerlemesini sağlayan temel ilkelerdir milli ve manevi değerler. Yüce Milletimiz bu iki değeri gerçek anlamda özümsemiş, yaşantısının bir parçası haline getirmiştir. Bu anlayış ile vatanını, dinini, namusunu hiç kimseye çiğnetmemiştir.

Ecdadımızın gerçekleştirdiği son şanlı destan Kurtuluş Savaşı olmuştur. Dünyanın bir çok yerinden gelmiş Devletlere karşı “Ya istiklal ya ölüm” ilkesiyle donatılan bir mücadele gösterilmiş, vatanımız hiçbir düşmana bırakılmamıştır. Samsundan başlayan, Erzurum, Sivas kongreleriyle devam eden Kurtuluş Savaşının sonunda kazanılan zafer neticesinde Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve yönetim şekli olarak da 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Cumhuriyetimiz, vatandaşların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alışı, milli birlik ve beraberliğimiz açısından da birleştirici bir özellik taşımaktadır. Kadın ve erkek arasında yönetime katılmada, yönetici olmada bir ayrım, yöneticileri seçmede bir ayrım gözetmemiştir.