Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>29 Ekim jesti

    29 Ekim jesti

    Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON
    28.10.2017 - 22:13 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile ABD arasındaki vize krizini aşmaya yönelik diplomatik çabalar sürerken Washington, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle önemli bir jeste imza attı.

    Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın cuma akşamı düzenlediği 29 Ekim resepsiyonuna katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon, Başkan Donald Trump’ın mesajını okudu. Trump, mesajında “60 yılı aşkındır iki yakın NATO müttefiki olarak ülkelerimiz pek çok küresel ve bölgesel sorun karşısında birlikte çalışıyor. Bütün Türk halkına güvenli ve mutlu bir kutlama diliyoruz” dedi. Kılıç’ın okuduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında da ‘Cumhuriyetimize can veren ruh bugün de dimdik ayakta’ vurgusu vardı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri