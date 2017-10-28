29 Ekim jesti

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın cuma akşamı düzenlediği 29 Ekim resepsiyonuna katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon, Başkan Donald Trump’ın mesajını okudu. Trump, mesajında “60 yılı aşkındır iki yakın NATO müttefiki olarak ülkelerimiz pek çok küresel ve bölgesel sorun karşısında birlikte çalışıyor. Bütün Türk halkına güvenli ve mutlu bir kutlama diliyoruz” dedi. Kılıç’ın okuduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında da ‘Cumhuriyetimize can veren ruh bugün de dimdik ayakta’ vurgusu vardı.