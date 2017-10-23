29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta öğrenciler tarafından etkinliklere konu edilecek. Etkinliklerde en güzel şiir ve sözleri sunacak olan öğrenciler, 94. yılında Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutlayacak. İşte, bu etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel ve en anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri derlemesi
KISA VE ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ
AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923`de başlattın.
Armağan ettin bize.
29 EKİM 1923`de
Yepyeni yaşam verdin bize.
Atatürk’üm 29 EKİM 1923`de
Hayata başladık seninle,
29 EKİM 1923`de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.
Sena Kartal
CUMHURİYET
Canımdan çok severim
Mutluluğumsun benim
Işığısın ülkemin
Cumhuriyet çok yaşa.
Seninle hür yaşarız
Her güçlüğü aşarız
Ufuklara koşarız
Cumhuriyet çok yaşa.
Barışı ilke seçtin
Milletle bütünleştin
Kalbimize yerleştin
Cumhuriyet çok yaşa.
Allah’a duam niye?
İyi ki varsın
Atamızdan hediye
Cumhuriyet çok yaşa.
Cemal Gören
CUMHURİYET-2
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
CUMHURİYET-3
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
CUMHURİYET-4
Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.
Atatürk’ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata’m.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.
Ata’mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET-5
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı’nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
29 EKİM-2
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Onur Yıldırım
29 EKİM-3
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu
Bayraklarla donattık
Güzel okulumuzu
Sokaklarda evlerde
Al bayraklar dalgalanır
Onun o al rengini
Bütün bir dünya bilir
Yürüyün arkadaşlar
Hep beraber koşalım
Bugün bayramımız var
Gelin bayramlaşalım
İrem Taşpınar