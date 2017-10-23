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    Haberler >Eğitim>29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 11:13 | Son Güncelleme:

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda ve birçok noktada etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılında coşku ile geçmesi beklenen bu günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte, bu etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve sözler derlemesi

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta öğrenciler tarafından etkinliklere konu edilecek. Etkinliklerde en güzel şiir ve sözleri sunacak olan öğrenciler, 94. yılında Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutlayacak. İşte, bu etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel ve en anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözleri derlemesi

    KISA VE ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

    AKDENİZ’E DOĞRU

    EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
    YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

    “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
    Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Ömer Bedrettin UŞAKLI

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

    29 EKİM 1923`de başlattın.
    Armağan ettin bize.
    29 EKİM 1923`de
    Yepyeni yaşam verdin bize.

    Atatürk’üm 29 EKİM 1923`de
    Hayata başladık seninle,
    29 EKİM 1923`de
    Cumhuriyeti ilan ettin bize.

    Sena Kartal

    CUMHURİYET

    Canımdan çok severim
    Mutluluğumsun benim
    Işığısın ülkemin
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Seninle hür yaşarız
    Her güçlüğü aşarız
    Ufuklara koşarız
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Barışı ilke seçtin
    Milletle bütünleştin
    Kalbimize yerleştin
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Allah’a duam niye?
    İyi ki varsın
    Atamızdan hediye
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Cemal Gören

    CUMHURİYET-2

    Yirmi Dokuz Ekimde,
    Cumhuriyet kuruldu
    Ulus özgür sesini,
    Tüm dünyaya duyurdu.

    Cumhuriyet bizlere
    Armağandır Ata’dan
    Egemenlik sesleri
    Yükseldi Ankara’dan.

    Al bayrağım göklerde,
    Övünçle dalgalanır.
    Cumhuriyet Bayramı,
    Hep kıvançla kutlanır.

    Hülya ÖNEL

    CUMHURİYET-3

    Gönül verdik,
    Sana erdik.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.
    Canımızdasın, Kanımızdasın.
    Ey hürriyet, Cumhuriyet.

    B. Kemal ÇAĞLAR

    CUMHURİYET MARŞI

    Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
    Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
    Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
    Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

    Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
    Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
    Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
    Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

    CUMHURİYET-4

    Bayrağımız çekilmiştir göğe,
    Bir daha inmeyecektir yere,
    Biz verirsek el ele,
    Muhtaç olmayız namerde.

    Atatürk’ün armağanı bu vatan,
    İzinden yürürüz hep Ata’m.
    Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
    Cumhuriyetle şenlendi vatan.

    Ata’mın aziz kılıcı,
    Kesti bitirdi savaşı,
    Getirdi büyük barışı,
    Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk’ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk’ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR

    CUMHURİYET-5

    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    İşte sokaklardayız.
    Başımızda ay yıldız
    Seninle Cumhuriyet.

    Kurtuluş Savaşı’nın
    Bize armağanısın.

    İnsanım aydınlansın,
    Seninle Cumhuriyet.

    Sen özgürlük yolusun,
    Güzellikler dolusun.
    Yolum doğruluk olsun,
    Seninle Cumhuriyet.

    Atatürk önderimiz,
    Işıklı izindeyiz.
    Mutluyuz, sevinçliyiz,
    Seninle Cumhuriyet.

    Mehmet ŞAHİN

    29 EKİM-2

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Onur Yıldırım

    29 EKİM-3

    Cumhuriyet Bayramı
    Geldi bize ne mutlu
    Bayraklarla donattık
    Güzel okulumuzu

    Sokaklarda evlerde
    Al bayraklar dalgalanır
    Onun o al rengini
    Bütün bir dünya bilir

    Yürüyün arkadaşlar
    Hep beraber koşalım
    Bugün bayramımız var
    Gelin bayramlaşalım

    İrem Taşpınar

    Etiketler: 29 ekim şiirleri , 29 ekim şiiri
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