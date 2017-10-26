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    29-30 Ekim tatil mi olacak?

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    29-30 Ekim tatil mi sorusu, Cumhuriyet Bayramı ve ertesi gününü merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 94. yılında Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlayacak olan vatandaşlar, 29-30 Ekim resmi tatil mi konusuna cevap arıyor. Peki, dini ve resmi bayramlar takvimine göre 29-30 Ekim tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    29-30 Ekim resmi tatil mi konusu öğrenciler kadar birçok kişi tarafından da merakla araştırılmaya başlandı. Resmi ve dini bayramlar takviminde yer alan tarihler arasında 29-30 Ekim resmi tatil mi sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, 29-30 Ekim resmi tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    29-30 EKİM RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

    29 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak 30 Ekim Pazartesi günü, dini ve resmi bayramlar takviminde resmi tatil sıfatıyla yer almadığı için normal mesai ile devam edecek.

    19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

    Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

    A) Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

    29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

    B) Dini bayramlar şunlardır:

    1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

    2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

    C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

    D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

    Etiketler: 29 ekim tatil mi , 30 ekim tatil mi
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