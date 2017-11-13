280’e giriş!

Sesli harfler geri mi dönüyor? Onları özledik mi? Onlarsız hayat nasıldı? Az sonra… Yok ya şimdi başlıyoruz. Malumunuz Twitter harf limitini 140’tan 280’e çıkardı. Aman bir coşku, bir heyecan… Kimi de “ne gerek vardı ya” kafasında… Neymiş, nedenmiş, hangi taleple doğmuş bu durum, bakalım bakalım…

ZATEN NEDEN 140’TI Kİ?

Bir SMS iki kontör iken çektiğimiz çileler, internetin telefonlara taşınmasıyla son bulmuş, rahat bir nefes almıştık… Şimdi siz çok bilmezsiniz, biz vaktiyle “seni düşünüyorum” demek için çaldırıp kapatırdık, pahalıydı iletişim. Harçlık mı yetişecek, nerde… Mesajlarda da karakter sınırı vardı, 160. Derdimizi anlatmak içim sesli harflerin ipini ilk biz çektik. Şimdi trip atmaya zevk için atılan “ok, kib, bye” mesajları bizim çaresizliğimizdi canım üniversiteli… Hey gidi hey… Neyse konumuz bu değil. Twitter hayatımıza girdiğinde, ilk Türk, “Twitter’da yalnız bir Türk’üm” mesajları atar iken, 140 karakterin nedeni telefonlarda mesaj karakter sınırının 160 olmasından kaynaklanmakta idi. 20 karakteri kullanıcı adına ayıran uygulama mesaj için 140 karakter uygun görmüştü. Böylece tüm kullanıcılar telefonlarından sorunsuzca minnoş tweetlerini atabilecek, seslerini dünyaya duyurabileceklerdi.

VAKTİYLE ÇEHOV’UN DA YAZI SINIRI VARDI

Önceleri bocalasak da az ve öz konuşmayı, derdimizi kısaca anlatmayı ve iletişimi pratikleştirmeyi Twitter sayesinde fena halde öğrenmiştik. Nihayetinde yayıncıları Çehov’a bile yazı sınırı getirmişlerdi zamanında. 100 satır limiti vardı büyük ustanın. Bu sayede öz yazmayı başarabilmiş ve kendini geliştirmişti. Bize de böyle bir katkı sağladı, şimdi dürüst olalım. Uzun uzun anlatamadığımız tonla çileyi, çat çat 140 karaktere sığdırabiliyorduk artık. Hiç sorunsuz, endişesiz. Tamam, birkaç sesli harfi, daha fazla imla kuralını gözümü kırpmadan ezdik geçtik ama kendimizi ifade edebilmenin yeni yollarını da keşfettik. İletişime dair güzel gelişme. Hakkını verelim.

280 HAYATIMIZDA NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Kendimizi böylesine terbiye etmiş, sivri uçlarımızı törpülemiş ve amansız yollar aşarak kısa ve öz ifadelere kavuşmuşken, hatta bu, günlük hayatımıza dahi yansımış ve atmosferi uzun cümlelerle doldurmaya son vermişken… Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kullanıcılar zorlanıyor, biz onlara kıyamayız, onlar bizim bebeklerimiz, minnoşlarımız diyen Twitter yönetimi karakter sayısını 280 yaptı işte. Gerçi bu günleri görmemiz gerekirdi. Önce kullanıcı adları karakter sınırına takılmamaya başlamıştı. Sinyallerini vermişlerdi zaten. Bir açıklama yaparak da bu durumu doğruladılar sonunda. Yaptıkları açıklama şöyle; "Eylül ayında dünyadaki herkesin tek bir Tweet’le kendini daha kolay anlatabilmesi için 140 karakter limitini artıran bir test uygulamaya başlamıştık. Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız."

Twitter CEO’su bu gelişmeyi ilk 280 karakterlik tweeti atarak anlattı. Tabii kullanıcılardan yanıt gecikmedi! Metni düzelterek hemen 140 karaktere indirdiler! Ne diyelim heyecanlarına sağlık!

Aslında eski sevgililere daha verimli laf çarpabileceğimiz için sanırım biz de heyecanlıyız! Klavyelerimize sağlık!

Yazan: Buğu Begüm Başar